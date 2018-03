¿Fan de Bob Marley? Visita esta cafetería con estilo reggae

Agencia

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Conectarse con la naturaleza y el reggae a través del sabor y el aroma de una taza de café, es uno de los objetivos de Marley Coffee, que a finales de febrero inició operaciones en el centro de Playa del Carmen.

El establecimiento, ubicado dentro de The Fives Downtown Hotel, fue lanzado por Rohan Marley, hijo del fallecido cantante Bob Marley, así como por sus inversionistas en México y el chef Maxcel Hardy con 12 años de experiencia y famoso por desarrollar una línea de ropa especial para chefs, informa el portal El Financiero.

La idea de establecer una unidad en México, surgió hace un año cuando Rohan conoció a sus socios en la ciudad de Nueva York.

¿Qué puedes encontrar en el lugar?

En este lugar se pueden encontrar bebidas tradicionales como cappuccino, latte, moka o un smoothie, aunque todos están elaborados con la línea de granos de café orgánico de Rohan Marley.

La línea incluye los productos one love, café traído desde Etiopía; el lively up, que mezcla caramelo y chocolate negro; summer down, que reúne nuez mosacada, cacao y especias dulces; mystic morning, que reúnen canela, especias y dulce de cacao, y buffalo soldier, llamado así por la canción de Bob Marley y que está pensado para los días difíciles.

Inicios del proyecto

En 1999, el hijo de Bob compró una granja abandonada de 52 acres en Chepstowe, Portland, Jamaica, un área famosa por su formidable clima para cultivar café.

En ese entonces, Rohan tenía poco conocimiento sobre la tierra y las condiciones para cosechar, solo lo motivaba trabajar la tierra para cumplir el sueño de su padre y con eso poder ayudar a la economía local en Jamaica.

En el 2009 comenzó la distribución de su café en Estados Unidos y Canadá, en 2012, la compañía estableció sus oficinas centrales en Mile High City, Denver, Colorado, distribuyendo sus productos a supermercados, oficinas e industrias alimenticias a nivel internacional.

La compañía promete cuidar del medio ambiente y ejercer la agricultura ética, ecológica y sustentable en Etiopía, América Central, América del Sur y Jamaica.