Plazo fatal para cajas de valores

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A las 17 horas de este sábado vence el plazo para que clientes de First National Security (FNS) se registren en la lista de excepcionales acordada entre los diputados federales, José Luis Toledo Medina y Patricia Sánchez Carrillo, y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para priorizar la entrega de bienes.

La caja que contiene los nombres de las personas anotadas en la lista señalada será llevada a las oficinas del cronista de la ciudad, Fernando Martí Ascencio, para capturar los datos que entregará la comitiva de afectados y legisladores (Leonardo Medina, Moisés Arana, Manuel Ornella, Fernando Delgado y Fernando Martí, acompañados de los diputados por Quintana Roo, José Luis Toledo Medina y Patricia Sánchez Carrillo) que se reunió el pasado martes con Alonso Israel Lira Salas, titular de la Seido, en la Ciudad de México.

También te puede interesar: Afectados de cajas podrían ser investigados si firman documentos

La lista contiene el nombre de los clientes, número de caja contratada, correo electrónico y número de teléfono, por lo que una vez que se entregue esa relación a la autoridad federal, el resultado de la reunión será dado a conocer a los interesados a través de sus direcciones de correo electrónicas, para que los casos sean atendidos de forma individual, mientras que quienes no tienen una urgencia tendrán que aguardar a los tiempos de las indagatorias de la Seido.

Independientemente de este acuerdo al que llegaron afectados y autoridad, desde el viernes 27 de octubre por la tarde fue colocada una cartulina en la parte trasera del local que ocupa FNS en Plaza América, donde informaron a los clientes de la empresa de cajas de seguridad que llamaran a las oficinas de la Seido (55 53460000 ext.508210) en horarios de 9 a 15 y de 18 a 21 horas de lunes a viernes y hagan referencia de la carpeta FED/SEIDO/UEIDCS/PUE/0000740/2017, a partir del martes 31 de octubre para acordar una cita en la Ciudad de México, donde les devolverían sus valores.

A las personas que llamaron para solicitar su respectiva cita, les indicaron que por el momento no podían darles una fecha.

Clientes que señalaron que habían vulnerado sus derechos desde el pasado 27 de octubre, de inmediato acudieron ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Quintana Roo para tramitar un amparo al igual que la administración de la empresa asegurada, a quienes finalmente se les concedió una suspensión provisional, para que no fueran abiertas las cajas de seguridad, ni se traslade a otro lugar del que se encuentran, pues de hacerlo al no haber en este tipo de contratos un inventario de los bienes contenidos en las mismas, se corre el riesgo de que al abrir las mismas, los objetos se pierdan y no se pueda saber lo que las cajas contenían, tornándose irreparable la violación reclamada.

Esto siempre y cuando las técnicas de investigación no se encuentren dirigidas en particular a los quejosos (tramitaron amparos) y titulares de las cajas de seguridad, materia del juicio de amparo, por lo que les fue concedida la suspensión provisional.

Sin embargo, Lira Salas indicó a Novedades Quintana Roo que la totalidad de las cajas habían sido abiertas y que la orden de cateo que les liberaron el 27 de octubre incluyó a las mil 500.

En la última semana, 70 de los más de mil usuarios de FNS solicitaron un amparo contra el cateo, apertura y traslados de las cajas de seguridad y sus bienes ahí contenidos, de los cuales 30 han sido aceptados, y otros más rechazados porque no correspondían a la autoridad señalada, o porque ya no procedían en el caso del cateo y aperturas de las mismas.

De un momento a otro al plantón se sumarán abogados para orientar a las personas sobre como interponer un amparo en contra del traslado de sus valores si así lo consideran oportuno, y compartirán mesa con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que puedan interponer una queja.

Uno de los entrevistados comentó a Novedades Quintana Roo que no planea ampararse porque no tiene nada que esconder y lo que está resguardado en la caja de seguridad contratada son documentos.

Entre las personas que se han registrado en la lista de excepcionales hay un contratista que requiere de una parte del dinero ahí resguardado para depositar la fianza de una obra pública, en la que recién acaba de obtener la licitación y de no hacerlo corre el riesgo de perder el contrato.

Otro más comentó que tiene planeada una cirugía para enero próximo y que ya dio un adelanto de la misma, pero el resto del dinero está en la caja, producto de su pensión, algo que puede comprobar de inmediato.