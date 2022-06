Calica responde a AMLO y su posible denuncia ante la ONU

Tras la ofensiva que ha emprendido el gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador contra Calica, con una posibilidad de denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la empresa respondió que su interés de explotación pétrea al sur de Playa del Carmen es legítimo.

En una carta abierta emitida por la empresa comercialmente conocida como Sac-Tún y firmada por Janet Kavinoky, vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa Vulcan Materials Company; recordó que han recibido en múltiples ocasiones premios, entre ellos algunos otorgados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por industrias limpias.

El pasado jueves 16, en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador habló de la posibilidad de denunciar por destrucción ambiental a Calica ante la ONU: