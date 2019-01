Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Esta semana el sector empresarial de la ciudad solicitará por escrito una reunión urgente con las autoridades municipales y estatales, para buscar una solución al incremento de hasta 200% en algunos cobros por parte del ayuntamiento.

Joaquín Ismael Noh Mayo, presidente de la Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares (Uprobars) en Othón P. Blanco; afirmó que una comitiva de representantes de cámaras empresariales manifestará formalmente el rechazo a los incrementos, como es el caso de la Anuencia de Protección Civil municipal que se aplica en 2019.

También te puede interesar: Autoridades ponen en peligro 30 mil empleos.

En lo que respecta a ese pago, la diferencia es de mil 032.4 pesos mayor en comparación con lo que pagaron el año anterior, al pasar de 579.6 pesos a mil 612 pesos.

El planteamiento que realizarán está basado en cuatro puntos fundamentales: no más impuestos, modificar a un monto razonable los existentes, impulsar los negocios y generar inversión que ayude a la llegada de clientes.

“Rechazamos completamente que iniciemos de esta manera el año: no es posible que nos aumenten al doble algunos impuestos municipales como el de Anuencia de Protección Civil, se trata de impulsar a los negocios, no hundirlos u orillarlos a que cierren por no cubrir tantos impuestos”.

El presidente de la Uprobars precisó que 640 propietarios de bares, restaurantes, centros nocturnos y mini súpers, respaldan la propuesta de solicitud por escrito; aunque hay dos mil negocios en el sur a través de sus cámaras que piden lo mismo, que en caso de no ser escuchados se hará llegar a los diputados del Congreso local para que se analice y pueda ser considerada como una iniciativa de ley que apoye al empresariado.

El fin de semana se enteraron que además del pago de mil 612 pesos de Anuencia de Protección Civil, hay otros impuestos en los que posiblemente presenten aumentos.

El rechazo a las nuevas disposiciones es por parte de representantes de las cámaras nacionales de Comercio Servicios y Turismo; de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados; de la Industria de la Panificación y de la Industria de la Transformación.