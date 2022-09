Cambio climático amarga producción de miel en Q. Roo.

La cooperativa Flor de Tajonal, de Felipe Carrillo Puerto, perdió cerca de 1.2 millones de pesos tras la caída de cerca de 41.1% en la producción de miel, provocada por los problemas climáticos que se han presentado en el municipio, lo que ha afectado la floración.

De acuerdo con datos estadísticos de la cooperativa, que congrega a más de 115 productores, en 2021 lograron recolectar 51 toneladas, mientras que para este año solo obtuvieron 30 toneladas, lo que representa una pérdida en ingresos de alrededor de un millón 200 mil pesos.

José Eduardo Moo Pat, representante de la cooperativa mielera, explicó que tienen períodos climáticos distintos, con variables que no los benefician en el trabajo apícola, como son épocas con mucha lluvia, fríos, sequía que se extienden mucho tiempo y no permiten el desarrollo del producto.

“Estamos viviendo situaciones atípicas en la producción de la miel derivado por el factor clima; en este año, por ejemplo, la situación fue que se extendieron los fríos e iniciaron temprano las lluvias, nuestra producción se cerró a la última quincena de abril, y en la última semana de mayo empezaron las lluvias”.

Explicó que la variación de la clasificación fue de la siguiente manera: en 2021, de las 51 toneladas, 36 fueron de miel orgánica; 11 convencional y cuatro en transición; mientras que para 2022, en orgánicos fueron 25 y cuatro en convencionales, una diferencia de 21 toneladas de miel.

Dijo que para el próximo año se espera una mejoría; sin embargo, no se pueden adelantar a un pronóstico, pues todavía es muy reciente, y como el clima es variante, no es como antes, no pueden predecir, pero como en todo tienen la esperanza puesta en salir adelante; ahora depende de la naturaleza.

“Estamos en la recuperación de saberes ancestrales, estamos recuperando una lectura del tiempo que llamamos ‘Xoc Kin’, y de acuerdo con las cabañuelas, se prevé que todo este año y principios del 2023 haya lluvias y fríos; todo ello impacta negativamente en las abejas y tenemos que cuidar que no baje la población de colmenas, para que no nos siga afectado”, concluyó.