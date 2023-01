Cambio de placas provoca largas filas en Tránsito

El proceso de canje de placas de este año también provocó aglomeraciones en las distintas corporaciones de Tránsito tanto municipales como estatal, debido a que los usuarios necesitan primero actualizar su licencia de conducir para actualizar sus láminas.

Conductores también mencionaron que tenían intención de actualizar su permiso para polarizar su vehículo, aprovechando el descuento de las primeras semanas del año, pero como les exigían las nuevas placas llevarlo a cabo, terminaron por caer en un ciclo de largas filas.

“Desde las cinco de la mañana me estoy formando, porque aunque ya pagué mis placas nuevas no me las quieren entregar hasta que no actualice mi licencia de conducir. Es un negocio redondo para llenarnos de impuestos”, reveló don Fidencio González Martínez, quien terminó de ser atendido en la dirección de Tránsito Estatal hasta las dos de la tarde de este martes.