Personas transexuales, sin dinero para tramitar cambio de identidad

Unas 300 personas transexuales en Quintana Roo concluyeron los trámites para cambiar su identidad ante las distintas instancias gubernamentales, a casi un año de que se permitiera dicho reconocimiento.

Noamy Armida Nieves, presidente de Movimiento Trascendiendo Quintana Roo, señaló que este es el balance de su organización a casi un año de que se reconociera su derecho a ajustar su identidad con su imagen.

Reconoció que son pocas las personas transgénero que han realizado dichos ajustes, pues en su mayoría consideran que los trámites están fuera de su alcance económico al costar entre mil 500 y mil 600 pesos, según el municipio.

La entrevistada indicó que la comunidad transexual es un grupo vulnerable que incluso sufre discriminación en la búsqueda de oportunidades de trabajo y ende, no todos tienen las posibilidades económicas para tramitar su cambio de identidad.

Comentó que organizaciones en favor de los derechos de la comunidad transexual ya entablaron acercamientos con los diputados locales Edgar Gasca Arceo y Julio Montenegro Aguilar para que cuando se presenten las propuestas de Ley de Ingresos y de Hacienda de los municipios, se determine bajar el costo del derecho para que sea más accesible y haya más personas que puedan ejercer este derecho.

Noamy Armida Nieves señaló que hay otras dependencias que también comenzaron a realizar los ajustes en la identidad de quienes lo soliciten, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, acusó que dentro de las dependencias hay quienes no tienen la voluntad de realizar las actualizaciones, por lo que se necesita trabajar al interior de éstas para que no se violenten los derechos de las personas transexuales.

La activista dijo que el cambio de identidad da el derecho a la dignidad que históricamente se le debe a dicha comunidad, pero también les da la oportunidad de acabar con los estereotipos y la estigmatización social.