Confían en reparación del camino de Punta Allen

TULUM, Q. Roo.- Las pésimas condiciones del camino dejan sin turismo a la comunidad de Punta Allen. El delegado de la comunidad, Raymundo Vázquez Tamayo, dijo que es poco el turismo que llega.

La zona afectada es el tramo del arco de entrada a Sian Ka´an hasta el puente de Boca Paila y los vecinos piden que se repare a fin de no perder la temporada vacacional decembrina.

La temporada de lluvias está por terminar y cuando así ocurre, la temporada vacacional de invierno, fecha en la que el turismo de países fríos viene buscando temperaturas más cálidas, uno de los sitios visitados es Punta Allen, sin embargo, en los últimos tres meses, los visitantes que quieren llegar a la comunidad no lo hacen, desalentados por las condiciones del camino.

Puntualiza que esta situación afecta directamente a los pobladores, ya que todos de algún modo viven de las visitas del turismo. Algunos con la venta de servicios como los paseos en lancha por las lagunas o el arrecife, otros con la venta de alimentos y algunos con los hoteles, pero todos dependen de la actividad turística.

El camino, que no puede ser pavimentado con asfalto por estar dentro de un área natural protegida, debe ser atendido por lo menos dos veces al año para que no empeore, señala, aunque ya es hora de que se busquen alternativas para que la comunicación no resulte un problema para los habitantes.

Se limita el camino, mientras que a lo largo de todo el litoral se permiten construcciones que afectan la naturaleza, lo que resulta contradictorio y solo se castiga a los residentes de este poblado que estaba habitado desde antes de que la conviertan en reserva, agrega.

Recientemente se les atendió el suministro de energía eléctrica después de 20 días sin luz, sin embargo, no es una solución definitiva. Los problemas por los servicios siempre se resuelven de forma provisional.

Ahora el suministro de energía es con una planta alterna en tanto se repara la que desde hace varios años presta el servicio. “El turismo ingresa a la reserva de la biosfera y los recursos no se aplican en esta zona, ni se les devuelve de ninguna forma”, y esa situación debe ser replanteada por la autoridad federal, observó.

Por lo pronto, para no perder el turismo de la temporada invernal, pidió la reparación del camino, “esperando que sea lo más pronto posible y no cuando se tenga la temporada encima”, agregó.