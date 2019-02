"No alcanza" para un camión de basura en Othón P. Blanco

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los ocho millones de pesos de recaudación mensual del ayuntamiento de Othón P. Blanco son insuficientes para comprar un camión de recolecta de basura, con un costo de 1.7 millones de pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA).

José Luis Murrieta Bautista, encargado del despacho de la presidencia municipal, explicó que ocho millones no alcanzan para cubrir el costo por la adquisición de una unidad nueva para recolecta de residuos, de dos millones 030 mil pesos, pues no se cuenta con recursos suficientes.

En enero pasado, el Ayuntamiento cotizó unidades recolectoras de basura con la empresa Carrocerías y Equipos Municipales S.A. (Cemsa) y Todo Comercial en Maquinarias S.A. de C.V. (Tcmaq).

Los ocho millones de pesos de recaudación por diferentes cobros de derechos a los contribuyentes apenas cubren los costos operativos del Ayuntamiento, como combustible, papelería, salarios de trabajadores, entre otros.

“Tenemos un flujo de lo que recaudamos, pero eso no nos da, no da para comprar camiones, solo tenemos para pagar la renta, un camión está alrededor de un millón 750 mil pesos más IVA, no tenemos ahorita, a cómo está la situación económica los accesos a créditos”, dijo Murrieta Bautista.

Resaltó que por lo pronto se ven imposibilitados a acudir a alguna institución financiera para solicitar un crédito de varios millones de pesos para destinar a la compra de unidades recolectoras.

A la fecha, la Comuna se encuentra endeudada con Banobras e Interacciones, hasta el año 2031 y 2035 respectivamente, y estas instituciones bancarias no les otorgan más créditos para cubrir la carencia que se tiene en el área de Servicios Públicos.

De igual forma comentó, que hasta el momento, el ayuntamiento de Othón P. Blanco no ha recibido recursos de las participaciones federales, será a más tardar el mes de junio del presente año cuando se contará con este recurso.

“Mientras los fondos de la Federación nos llegan, dentro de los cuales ya hemos solicitado camiones nuevos, el gobierno del estado está como nosotros, a la espera de los fondos federales”, concluyó.