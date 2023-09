Campesinos de la zona maya y las dificultades para comercializar sus productos

Campesinos de la zona maya de Felipe Carrillo Puerto quienes se establecen alrededor del mercado municipal han revelado pasar dificultades para la comercialización de sus productos, debido al no tener las suficientes ventas que esperan.

Lilia Cherrez labriego de la comunidad de San Andrés en el municipio, expresó que todos los días tiene que levantarse desde las cinco de la mañana, preparar sus cosas y viajar a la ciudad, para establecerse en un lugar frente a la central de abasto, muchas veces por no estar dentro, las personas no les compran o si las hacen son mínimas.

“Para ganar el sustento y alimentar a nuestra familia, tenemos que hacer esto todos los días, de no ser así, no podremos alimentarnos y aunque es poco lo que vendemos al día, al menos tenemos para subsistir y esperar el día siguiente, pero, estando aquí no es nada seguro y pese a ello tenemos que aguantar”.