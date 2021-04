Luis Miguel la serie... Hoy estrena la segunda temporada!!!

Cancún.- El actor Kevin Holt, nieto del gran Manuel Loco Valdés, estrena este domingo la segunda parte de Luis Miguel, la serie con el personaje de Miguel Alemán, el mejor amigo del ídolo del pop. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el joven quien se considera cancunense, comparte cómo se ha preparado para esta serie.

“Estoy muy emocionado porque ya por fin, después de tanto tiempo esperando, llegó el momento. Empezamos a grabar la segunda parte de Luis Miguel la serie en febrero, poco antes de que entrara la pandemia y el confinamiento, a mí me tocó solo un llamado, estuvimos guardados en casa hasta noviembre, retomamos grabaciones con una organización impresionante por parte de la producción para que todos nos sintiéramos seguros al grabar, la verdad nos antepusimos a la pandemia y sacamos la chamba adelante ”, refirió Kevin Holt, quien da vida a Miguel Alemán, el mejor amigo de Luis Miguel.

La segunda temporada de Luis Miguel la serie, se estrena este domingo con el mismo formato que la primera parte, solo un capítulo por semana, lo que hace que se genere una emoción especial ”, refirió el actor, quien tuvo que someterse a cierto tipo de caracterización.

Cortesía: Book Agency

“El primer golpe que tuve fue el cambio radical de look para mi personaje, nunca me había pintado el pelo, soy rubio y me cambiaron el cabello a castaño muy oscuro, de ahí comenzó el proceso de sentirme otra persona, ponerme en los zapatos de la otra persona, además en esta temporada también llevo prostéticos porque hago al personaje en una etapa más madura y estuvo muy interesante ”, expresó Kevin, quien en una amena charla, investigó la vida de Miguel Alemán, estudió sus gestos y su estrecha relación con El Sol.

Cortesía: Book Agency

“Lo que hice fue enfocarme en su energía, esa energía de paz que equilibraba a Luis Miguel, también desde la verdad y la sinceridad. Quería que se sintiera una relación especial entre ellos, se siente esta madurez de los personajes, dejando a un lado el desmadre de chavos, son cosas más intensas que abordan diferentes situaciones. Platiqué con él y con Diego Boneta, quien me aconsejaba varias cosas, aprendí mucho de él, es un compañero increíble y se que se va a notar en las escenas ”, dijo.

Un camino labrado por sus propios méritos

El actor Kevin Holt ha participado en un sinfín de proyectos que poco a poco lo han llevado a consagrarse como actor, todo esto por medio de disciplina y trabajo, pues el ser nieto del tan querido Loco Valdés, más allá de facilitarle el camino, eleva sus estándares, pues sabe que los zapatos que debe llenar son mucho más grandes.

“Estoy en una plataforma internacional que me da una proyección diferente, estoy muy agradecido con mi carrera, porque he tenido la oportunidad de hacer cine, tele, teatro y esta es la primera oportunidad de hacer una serie y de este nivel, para mí es un sueño cumplido ”, expresó el joven de la dinastía Valdés, quien espera, desde el cielo, se sientan orgullosos de él.