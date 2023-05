Cancún: A través de portal, ya puedes realizar el registro de tu mascota

El gobierno municipal de Benito Juárez ya abrió el sitio web mascotas.cancun.gob.mx para iniciar con el registro de mascotas en la demarcación.

Así lo dio a conocer la directora de Protección Animal, Georgia Vázquez Bracho Hidalgo, quien señaló que la población ya está inscribiendo de manera gratuita, a sus perros y gatos en dicho portal de internet.

Asimismo, indicó que la manera de realizar dicho proceso es muy sencilla ya que sólo es ingresar al sitio desde un celular o computadora.

” Se pueden meter en la página mascotas.cancun.gob. mx y ahí en esa plataforma pueden registrar a sus mascotas, es muy fácil”, indicó.

Bracho Hidalgo declaró que aquellos usuarios que no puedan realizar el registro de la mascota en línea, pueden acudir a las instalaciones de la Dirección de Bienestar Animal, donde los trabajadores de la dependencia realizarán el registro ante el padrón, por lo que no es necesario llevar a la mascota, aunque sí el carnet de vacunación.

De igual forma, se dispondrán módulos en las jornadas de “Cancún nos une” y “Todos por la paz”, en donde personal de la dirección realizará dichas inscripciones al padrón de mascotas municipal.

Crea un usuario y contraseña para un registro con éxito

La entrevistada comentó que el registro es gratuito y que el dueño de la mascota sólo tiene que crear un usuario y una contraseña, para verter la información requerida, como nombre de la mascota, si es perro o gato, así como raza y si está vacunado, entre otros datos más.

También resaltó que hay un apartado para mascotas perdidas y encontradas.

Acerca de las multas, Vázquez Bracho Hidalgo aclaró que sólo se multará a las personas que, tras un año de oportunidad, no haya registrado a sus mascotas en el padrón y que ésta sea recogida por personal de la Dirección de Bienestar Animal, por lo que descartó que se vayan a realizar operativos ni revisiones.

“Si esa mascota llega a las instalaciones de bienestar animal y no está registrado es ahí cuando va a aplicar la multa. Si no llega a las instalaciones, si tú lo tienes en tu casa, si no lo registraste, no es un tema que tengas que pagar, es lo único que quiero aclarar porque había rumores de que sería el pretexto para cobrar por tener mascotas”.

La conformación de un padrón de mascotas en el municipio de Benito juárez, fue aprobada en la sesión de Cabildo realizada el 19 de febrero pasado, den la que también se estableció una multa de hasta 15 UMA´s a aquellos que no hayan inscrito a sus mascotas y sean capturados por la Dirección de Bienestar Animal.

Las autoridades aseguran que esta medida permitirá llevar a cabo un control sobre cuántas mascotas hay en la demarcación, su salud y para garantizar el bienestar y prevenir el maltrato animal.