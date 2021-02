Cancún: Inician registro de adultos para vacunación contra Covid-19

Quintana Roo cuenta con 131 mil 052 adultos mayores quienes podrán inscribirse al registro para la aplicación de la vacuna contra COVID-19, que se realizará a través de la plataforma www.mivacuna.salud.gob.mx, que en las horas posteriores al anuncio permaneció inactiva.

Varios usuarios de internet reportaron esta anomalía a través de las redes sociales de la dependencia, mientras quienes lo han logrado indican que tuvieron que insistir durante más de una hora y media.

“No tiene caso que implementen un sitio que no es estable todavía, eso representa para el adulto mayor estrés por no poder hacer el registro exitosamente. ¿Acaso se les cayó el servidor por tanta solicitud, a que juegan? Habiliten correctamente el sitio”, expresó uno de los usuarios a través de Twitter.

Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital, señaló durante su intervención que pese a que cuentan con las bases de datos generadas a través de los programas sociales del Bienestar, estas se encuentran sesgadas, ya que se contemplan a los adultos de 65 años en adelante, cuando la vacunación se contempla a partir de los 60 años.

“Resolvimos con hacer un directorio de todas las personas que se van a vacunar, tanto en zonas rurales como en ciudades grandes y medias, donde es más factible que los familiares les ayuden para hacer el registro y las citas personalizadas”, dijo.

El fin es que los datos que se recopilen a través de la plataforma puedan llegar a las brigadas que están de manera local, quienes podrán ubicar cuántos y dónde están los adultos mayores, ya que algunos han cambiado momentáneamente de lugar de residencia.

Por lo que no importa si estos no se encuentran en la ciudad o entidad donde radican o si la dirección en su identificación oficial no coincide con la localidad, estos podrán acceder a la vacuna en la fecha y hora que se le informe de manera posterior.

“Nos estamos adelantando para tener el registro lo antes posible y ya después de que empiecen a llegar los lotes, nosotros en campo podremos programar las vacunas y avisar cuándo les toca. Es un trabajo complejo, pero se va a hacer un call center gigante, totalmente descentralizado”, dijo.

Pasos a seguir

Ingresar a mivacuna.salud.gob.mx

1. Otorgar CURP y aceptar el aviso de privacidad.

2. Verificar que los datos sean correctos.

3. Seleccionar estado y municipio donde actualmente vives (no importa si no coincide con identificación oficial).

4. Agregar el código postal.

5. En notas de contacto, agregar teléfono o correo para localizarte, puede ser de un amigo, hijo, nieto u otro familiar. También puedes especificar la hora de llamada.

6. Click en enviar y descargar folio de registro.

7. En caso de algún error, solicitar la llamada de aclaración.

8. Espera la llamada de un servidor de la nación para proporcionarte fecha de vacunación. No te podrá pedir dinero o datos bancarios.

