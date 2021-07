Cancún: Abren registro de vacunación contra Covid para mayores de 18 años

La Secretaría de Salud federal abrió el registro de vacunación contra COVID-19 para más de 317 mil jóvenes de Quintana Roo que tienen más de 18 años o que los cumplen este mes de julio.

De esta manera, se estará inmunizando al grupo de edad con mayor número de población en el estado, incluida la edad promedio, que es de 25 años y que en su mayoría se encuentra económicamente activa.

Asimismo, este grupo es el que ha sido más afectado en cuanto a contagios de COVID-19 en Quintana Roo. Según datos de la Secretaría de Salud del estado, en los últimos cuatro meses dos mil 128 jóvenes tuvieron un resultado positivo a la enfermedad.

De estos, 61 tuvieron complicaciones, por lo que fueron ingresados a las unidades hospitalarias y representan el 74% de los 82 que han sido hospitalizados durante todo el periodo de pandemia.

Esto quiere decir, que durante el último periodo de incrementos de COVID-19, los más afectados han sido jóvenes y población trabajadora, razón por la cual se decidió apresurar la campaña de vacunación en el estado, junto a los municipios de la frontera norte.

Por lo que se ha exhortado a este sector a vacunarse contra el SARS-CoV2 y cumplir con todas las medidas sanitarias, que incluyen el uso de cubrebocas, gel antibacterial y distancia social.

Además, el gobierno federal anunció que ya se podrán expedir los certificados de vacunación para quienes necesiten comprobar que cuentan con su esquema, mismo que podrá generarse a través de la página www.cvcovid.salud.gob.mx .

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, indicó que este documento no podrá ser condicionante para el acceso o permanencia en algún puesto de trabajo.

“No es adecuado, y puede ser ilegal que para propósitos de empleo, se pida estar vacunado contra COVID-19, no sería procedente de que un empleador no lo quiera recibir o emplear por no tener la vacuna, eso sería contrapuesto a las leyes mexicanas, por lo que no se debe usar como condicionante de empleo”, dijo.

