Alejandro Jácome anhela dirigir a Pioneros en la Liga Premier ‘A’

Raúl Caballero/SIPSE

Cancún.- Después de realizar un excelente trabajo en la Tercera División y con una gran experiencia en Liga de Ascenso, el técnico Alejandro Jácome, del Club Pioneros de Cancún, levanta la mano y busca una oportunidad para dirigir en la Liga Premier.

"La verdad me gustaría mucho, si la directiva busca técnico me apunto para que me tomen en cuenta, tengo la experiencia y capacidad para dirigir Segunda División, además soy cancunense", señaló.

"No sé qué vendrá ahora para mí, pero estoy listo para seguir aportando en el Club Pioneros de Cancún, me siento contento en Tercera División, pero si se abre la oportunidad de dirigir Liga Premier, me gustaría probar", indicó.

"Estoy contento, me siento muy a gusto con mis jugadores, creo que logramos hacer grandes cosas, la directiva siempre a la altura y ahora que analizan la siguiente temporada, espero que puedan tomarme en cuenta", manifestó.

Pioneros de Cancún Jr. terminó entre los primeros lugares la temporada pasada, incluso calificó a la Liguilla, pero por la pandemia del Covid-19 se dio por terminada la campaña.

"Estuve en la Liga de Ascenso y tuve una gran experiencia, ahora tengo la fortuna de dirigir en casa y con el club de mis amores, qué más puedo pedir, pero como todo en la vida, si hay oportunidad de dar el siguiente paso, quiero ser tomado en cuenta para darlo en la Liga Premier", apuntó.