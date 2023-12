Cancún alista tributo a Taylor Swift y Coldplay en el Teatro Álamos

Cancún afina sus instrumentos para crear una noche excepcional con tributos a Taylor Swift y Coldplay ‘a 4 cuerdas y luz de las velas’, este próximo viernes 22 de diciembre.

La cita musical será en el Teatro Álamos y comenzará con las canciones más emblemáticas de la compositora más grande de todos los tiempos, o sea Taylor Swift a partir de las 7 de la noche.

Los swifties caribeños podrán disfrutar de una velada especial, en compañía de otros fanáticos de Taylor Swift que derramarán varias lágrimas al escuchar las finas notas musicales de ‘Cardigan’, ‘Daylight’, ‘The Great War’ y ‘Cruel Summer’.

Cancún alista tributo a Taylor Swift. (Foto: Getty Images/TusBoletosMx)

En el caso del tributo a la banda de rock británica, el evento comenzará a las 9:30 de la noche.

Los Coldplayers sentirán nostalgia al escuchar ‘A Sky Full of Stars’, ‘Viva la Vida’, ‘Hymn for the Weekend’ y ‘The Scientist’, canciones que los llevarán de vuelta al pasado, y a los años de apogeo del grupo.

Músicos profesionales están más que listos para demostrar la ligereza de sus finos dedos a través de movimientos suaves y delicados sobre instrumentos musicales, afinados especialmente para una noche llena de emociones y colores.

Alistan tributo a Coldplay en Cancún. (Foto: EFE/TusBoletosMx)

¿Cuáles son los precios de los boletos?

La página web de Tus Boletos Mx, compartió los precios en pesos mexicanos para ambos tributos musicales:

VIP - 490 pesos

- 490 pesos Preferente - 440 pesos

- 440 pesos General- 390 pesos

Se pueden comprar de forma física en Ópticas Espadas, ubicado en Plaza las Américas, Cancún o bien, en las taquillas del Teatro de Cancún.

Precios y asientos. (Foto: TusBoletosMx)

No obstante, en caso de comprarlos en línea, los boletos tendrán los siguientes precios con el cargo por servicio en línea incluido:

VIP - 513 pesos

- 513 pesos Preferente - 460 pesos

- 460 pesos General- 408 pesos

Tus Boletos Mx dio a conocer que los swifties y coldplayers cancunenses, también pueden reservar y pagar sus boletos en: Walmart, Farmacias del Ahorro, Oxxo, 7 Eleven, entre otras tiendas.

Con información de Tus Boletos Mx