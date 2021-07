Cancún: Alistan supervisión en embarcaciones por fiestas clandestinas

Las autoridades sanitarias, en coordinación con el sector turístico, reforzarán las supervisiones al sector náutico, debido a las fiestas que se están realizando en embarcaciones.

Francisco Fernández Millán, presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, mencionó que la mayoría de las embarcaciones que prestan servicios implementaron, desde el año pasado, los protocolos, sin embargo, también hay muchas embarcaciones privadas o incluso piratas que no cumplen.

Ante esa situación consideraron positivo que se puede incrementar la vigilancia, porque ello brindará mayor seguridad ante la pandemia.

“Hoy nos estamos reuniendo con Miguel Pino Murillo, director de Protección contra Riesgos Sanitarios, con la finalidad de reforzar los lineamientos para estar a 100%. Vamos nosotros a coadyuvar para reforzar y así complementar las medidas de seguridad sanitaria”, agregó.

Explicó que reforzar las supervisiones por parte de la Cofepris también ayudará a detectar a las embarcaciones que no están ni siquiera registradas ante la Capitanía de Puerto, no cuentan con una matrícula, o no tienen los permisos.

De acuerdo con los Asociados Náuticos son cerca de dos mil embarcaciones que se tienen contabilizadas y que deben ser responsables ante la pandemia, sobre todo ante la situación de un alza de casos que se está registrando en la entidad.

En su momento, el gobernador del estado Carlos Joaquín González, informó que la medida se tomó luego de que detectaron que en marinas y embarcaciones como yates y ferry’s, están realizando fiestas clandestinas.

Por ello habrá más inspecciones y quienes sean sorprendidos serán acreedores a sanciones, multas, clausuras y revocación de permisos.

