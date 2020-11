Cancún: Amarran financiamiento para conectar la ciclopista de la Colosio a la Zona Hotelera

CANCÚN, Q. Roo.- El gobierno municipal de Benito Juárez recibirá un financiamiento con tope de 28 millones de pesos para conectar 1.7 kilómetros de la ciclopista que va del bulevar Colosio hasta la entrada de la zona hotelera de Cancún.

Ricardo Archundia Sánchez, secretario de Obras y Servicios Públicos municipales, explicó que no necesariamente se invertirán los 28 millones de pesos, provenientes del Fondo Metropolitano, para financiar esta obra, pero no se puede rebasar esa cantidad. “Son 1.7 kilómetros de ciclopista, que viene de la glorieta donde se junta la avenida Kabah con el bulevar Colosio y la Bonampak; pasa por Casa Blanca y llega hasta Malecón Tajamar, que enfrente no se hace nada, y luego brinca hacia la Plaza de Toros hasta llegar al kilómetro cero de la zona hotelera”, dijo.

Detalló que el objetivo es conectar ese tramo con el que se encuentra en la zona hotelera, que tiene al menos 18 kilómetros hasta playa “Delfines”.

Inicio de obras en enero

El funcionario comentó que las obras comenzarán en enero, bajo licitación, mientras tanto, se trabaja para concluir todo lo referente a documentos y expedientes. Al preguntarle sobre si en realidad se necesitarán los 28 millones de pesos para estas obras, Archundia Sánchez respondió que es un proyecto integral, en el que también se planea realizar un proceso de reforestación de la zona.

“Ya tuvimos la experiencia del tramo desde el kilómetro cero al edificio Sky, sobre la avenida Bonampak, pasando Puerto Cancún, en donde faltó reforestación y algunos complementos, por eso cuidamos todos los detalles para que sean proyectos completos”, agregó.

Sin embargo, aclaró que para esta interconexión de las dos ciclopistas, se usará el mismo prototipo que se ha usado para ampliar la red para los ciclistas. El encargado de la obra pública en el municipio recordó que este proyecto fue elaborado hace dos años, y que esta vez recibió el aval para el financiamiento, procedente del Fondo Metropolitano.