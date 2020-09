CANCÚN, Q. Roo.- Expertos a nivel nacional esperan que durante la temporada de influenza estacional 2020-2021 se registren números atípicos de contagios debido a que coincide con la circulación del SARS-CoV2, virus causante del Covid-19.

Arturo Galindo Fraga, subdirector de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, indicó que tanto pacientes como médicos deben estar alertas sobre los síntomas que estas enfermedades pueden provocar.

“Tendríamos que echar mano de las pruebas de laboratorio, hay algunos datos muy sutiles que pueden ayudar a diferenciar uno del otro, como lo es el tiempo de duración, Covid tiende a ser más larga, en influenza los síntomas suelen aparecer de manera súbita e intensa, pero depende de la persona”, explicó.

Debido a esto, indicó que es primordial que la población vulnerable busque en cuanto esté disponible la vacuna de influenza estacional, ya que ayuda a disminuir los casos graves de esta enfermedad, así como buscar asistencia médica de manera temprana. “En Covid a veces empezamos a ver las formas más graves hasta el día siete, 10 o 14, pero yo recomendaría que si pasan 72 horas y la enfermedad no parece ir mejorando, que se agrega tos, una fiebre muy intensa que no cede, falta de aire, diarrea, dolor en el pecho o en la espalda, ahí hay que irse al hospital, no hay que esperar mucho”, advirtió. El especialista indicó que es importante estar atento y recibir atención a tiempo, ya que aunque son virus, el tratamiento no es el mismo, por lo que los fármacos para influenza no tienen el mismo efecto en el Covid-19.

A una semana de culminar la temporada interestacional de influenza (del 17 de mayo al 26 de septiembre), el estado de Quintana Roo permanece con cero casos positivos a esta enfermedad, pese a que de octubre 2019 a marzo 2020 se registraron 114 en la entidad.