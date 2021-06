Cancún: Aplicarán prueba diagnóstica a más de 298 mil alumnos

Más de 298 mil alumnos de educación básica de Quintana Roo serán sometidos a una prueba diagnóstica para evaluar su desempeño académico, tras 15 meses de ausencia en las aulas y mantener una educación a distancia, a causa de la pandemia de COVID-19.

La evaluación se realizará mediante un cuestionario que estará disponible hasta el 30 de junio en la página http://encuestas.seq.gob.mx/.

“Cabe destacar que el virus COVID-19 marcó un antes y un después en la forma en la que veíamos no sólo a la educación, sino también la vida; las estrategias y formas de ejecutar los procesos han cambiado de forma muy significativa para todos, haciendo que echemos mano de recursos que antes no hubiésemos imaginado que tendríamos que efectuar”, indicó la dependencia.

Para acceder al cuestionario, hay que ingresar al portal, seleccionar el que corresponda al grado escolar y posteriormente elegir el municipio, localidad, sector (público o privado), nombre de la escuela, grado y grupo correspondiente.

Los alumnos que no tengan acceso a internet o una computadora, deberán coordinarse con los maestros, para que estos les hagan llegar la versión impresa.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), mediante este ejercicio se podrá conocer el nivel de atraso que presentan los alumnos, así como las prioridades a atender en un posible regreso a clases presenciales.

“El objetivo principal es valorar el nivel de habilidades que tienen las niñas, niños y jóvenes después de 15 meses de confinamiento y que permitirá, a través de los resultados, diseñar una estrategia de intervención diferenciada acorde a cada alumno”, indicó.

A partir de los resultados que se obtengan, se podrán definir los roles de asistencia escalonada por niveles de desempeño y las estrategias compensatorias que deberán incorporarse en el Plan de Atención de los estudiantes en los primeros meses del ciclo escolar 2021-2022.

Cabe destacar que la evaluación no tiene un valor curricular, es decir que no afectará la evaluación del alumno al finalizar este ciclo, que en este último caso, por disposición federal no podrá calificaciones por debajo del 6.

