Demandan más apoyo al teatro en el estado

CANCÚN, Q. Roo. -Saúl Enríquez compartió en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, que una de las razones por las que decidió empezar a buscar opciones y alternativas en otros estados de la República Mexicana, es porque en Quintana Roo aún no se cuenta con la facultad ni con la infraestructura para que un artista pueda vivir y trabajar aquí, además de que nota cierto desinterés por parte de las instituciones culturales respecto a los proyectos que genera la gente local.

“Mientras que Quintana Roo no tenga la facultad ni la infraestructura para que un artista pueda vivir y trabajar en el estado, no me queda más que estarme moviendo, he intentado con la secretaría estatal meter proyectos para impactar los municipios a través de obras de teatro, pero gobiernos van, vienen y los proyectos no se realizan, esos son los mismos que llevó a otros estados y resulta que allí sí hay presupuesto, sí le dan seguimiento y hay interés”, expresó.

Agregó que para él es triste que no se pueda quedar en el estado o en su ciudad, ya que le gusta mucho estar aquí, además de que en Cancún radica su esposa, sus hijos y sus amigos, pero que a su criterio a veces uno tiene que escuchar a la vida, hacerle frente a la situación y si no hay interés por parte de las instituciones, buscar opciones, ya que tiene que ver por el bienestar de su familia.

El dramaturgo se encuentra cosechando éxitos a nivel nacional, tiene varias obras de su autoría presentándose en muestras estatales, regionales, e incluso, en una nacional de teatro en diferentes estados del país como Nayarit, Guadalajara, Xalapa y Chihuahua.

Respecto al éxito que ha estado obteniendo, el escritor expresó que hablar de ese tema es relativo, pero que si se lo atribuye a algo sería al trabajo constante y honesto con otras personas, pues le gusta enfocarse y comunicarse con el otro, con el espectador y con los artistas, para que sus obras comuniquen, hagan eco y permanezcan en la mente y el corazón de quienes acuden a verlas.

Agregó que otra de las cosas que le han ayudado a destacar son las muestras de teatro y los Programas Nacionales de Teatro Escolar, ya que estos encuentros provocan el acercamiento con el público y también la convivencia entre creativos.

Comentó que otro medio que ha influenciado o catapultado su carrera como dramaturgo son las editoriales, que le han tenido confianza para publicar sus textos, mismos que son expuestos en festivales o ferias de libros, donde acuden integrantes de grupos o compañías de teatro que adquieren el material, lo leen, les gusta y, posteriormente, lo contactan porque están interesados en hacer el montaje de alguna de sus obras.

Por otra parte, el entrevistado expresó que se siente muy afortunado de tener una familia, pero principalmente la esposa que tiene, ya que sus hijos están en una edad donde requieren de atención, pero su pareja ha jugado un papel importante tanto en el crecimientos de ellos como de él, pues ha sido comprensiva en todo momento.

“Mis hijos están en una edad que requiere mucha atención pero mi esposa es psicóloga, entonces, creo que alcanza a leer esa temperatura de artista, comprende que es parte importante de mi vida hacer obras de teatro y que el negocio implica que yo esté moviéndome de un lugar a otro”, expresó.

Críticos se interesan en el trabajo que realiza

El escritor expresó que se siente muy alegre pero también responsable y comprometido con la gente y con los críticos que se interesan o bien consideran sus propuestas como buenas.

Contó que en la muestra estatal de Chihuahua, donde presentó “La luz de las ausencias”, hubo un crítico al que le fascinó su trabajo, se enteró que en la MET de Guadalajara se iba a presentar otra de sus obras y viajó hasta allá sólo para verla y hacer un ejercicio de crítica.

“Esas cosas me sorprenden y me comprometen a seguir haciendo un mejor trabajo, se siente padre, se siente responsabilidad y alegría”, comentó.