Inspeccionan barco accidentado propiedad de Roberto Borge

Eva Murillo/SIPSE

QUINTANA ROO, CANCÚN.- Personal de una empresa aseguradora evaluó las condiciones en la que se encuentra una de las embarcaciones, que hace nueve meses sufrió una explosión, propiedad de Barcos Caribe, como parte de las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR).

La embarcación forma parte de varias investigaciones especiales, primero por la explosión de un artefacto cuanto cubría la ruta Cozumel-Playa del Carmen; y también estar presuntamente relacionado con un posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se le sigue al ex gobernador Roberto Borge Angulo.

También te puede interesar: Muelle era para Barcos Caribe; bloquean competencia a Pto. Juárez

“Lo último que vino fue la casa aseguradora en compañía de la PGR para hacer una evaluación de los daños y saber cuánto deben pagar por los daños que tuvo”, explicó el capitán Guillermo Rentería Zúñiga, jefe de operaciones de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO).

A petición de la Procuraduría General de la República (PGR), el barco de la compañía ligada al ex gobernador está atracado en el muelle fiscal de Puerto Morelos, desde marzo pasado y bajo el cuidado de su tripulación, informó Rentería Zúñiga.

“Desde marzo lo trajeron para acá por órdenes de la PGR, está bajo resguardo, no custodia, porque está en el muelle de nosotros, en ese muelle no tengo mucha operación, por eso pueden usarlo de mientras, no de siempre”, explicó el funcionario estatal.

Dijo que no hay un plazo para que la embarcación permanezca ahí, pero no es responsabilidad de la APIQROO su mantenimiento y vigilancia.

“El barco tiene gasolina, arranca perfectamente, arranca todo”

La condición que puso la PGR fue que debe mantener su tripulación a bordo porque en caso que se presente mal clima no se revienten los cabos y se salga a tierra; las personas que tiene a bordo son la tripulación con que contaba cuando transportaba a turistas y locales.

A bordo están el capitán, el motorista y un marinero que prácticamente viven en la embarcación pues deben permanecer las 24 horas cuidando que siempre esté en buenas condiciones.

Con la amenaza de la tormenta tropical Michael, la API avisó a la PGR que su atraque representaba peligro para las personas que lo cuidan, por lo que ordenaron reforzar los cabos de amarre y colocaron más llantas para evitar que se dañara al chocar contra el muelle debido al oleaje.

Además comunicaron a las autoridades federales que en caso de ser necesario lo iban a mover de sitio para evitar que se hundiera, sin embargo esto no fue necesario.

“El barco tiene gasolina, arranca perfectamente, arranca todo”, comentó Rentería Zúñiga.

Para evitar que la lluvia afecte los interiores de la embarcación y se inunde, la empresa aseguradora mandó a colocar una cortina de plástico en la zona afectada por la explosión.

El 21 de febrero pasado, cuando el barco Caribe I llegaba de Cozumel a Playa del Carmen, con cientos de pasajeros a bordo, un artefacto explotó en su interior, sin que ninguno de ellos resultara con lesiones que pusieran en riesgo su vida.