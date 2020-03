Cancún: Participarán cuatro corporaciones para vigilar la entrega de despensas

Elementos de la Guardia Nacional, de las Secretarías de la Marina (Semar) y de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal vigilarán la entrega de las despensas alimentarias que forman parte del Plan de Apoyo Alimentario.

Mara Lezama Espinosa, presidente municipal de Benito Juárez, informó que los miembros de estas corporaciones resguardarán a los voluntarios que entregarán casa por casa los apoyos alimenticios.

"La ayuda alimentaria va a llegar casa por casa. Quiero ser muy enfática: no van a tener que venir a ningún lugar, ni ir a una bodega ni a ir a un camión".

Explicó que la repartición será a través del gobierno del estado y del municipio, mediante voluntarios, con el apoyo de las instancias de seguridad federales y estatal, quienes resguardarán a las despensas para su entrega.

La alcaldesa aclaró que para participar en la entrega, las personas deberán cumplir una serie de requisitos, como que no tengan en casa adultos mayores, mujeres embarazadas y que no padezcan o que convivan diariamente con personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, con el objetivo de no poner en riesgo a esta población, pues son el grupo de más riesgo ante los efectos causados por el virus Covid-19.

"Ese equipo de gente, a través de un mecanismo muy ordenado, va a peinar casa por casa, calle por calle, región por región que estén más vulneradas.

Señaló que aún se están alineando algunos detalles del programa para anunciarlo, pero ratificó que la intención continúa siendo que la entrega de los apoyos alimentarios comience en los próximos días.

Lezama Espinosa indicó que, por el momento, los apoyos alimentarios serán dirigidos a aquellas personas que perdieron su empleo durante la contingencia sanitaria y que no tienen qué comer.

"Para la ayuda alimentaria que va a llegar en estos días, ten nos paciencia, estamos en los procesos casi de ingeniería, se necesita mucha logística en coordinación con el gobierno del estado".