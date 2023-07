Vecinos de Prado Norte, ubicado en la Supermanzana 260 de Cancún, reportaron un ataque armado contra uno de los departamentos el cual dejó más de 30 casquillos percutidos.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles, cuando vecinos de la manzana 12 reportaron al número de emergencia 911, detonaciones de arma de fuego al interior de un departamento del edificio W, al acudir las autoridades encontraron la fachada del departamento ubicado en el cuarto nivel con varios impactos de bala y al interior también localizaron evidencias del ataque, al igual que en las escaleras.

Trascendió que sujetos armados ingresaron a la privada Granadillo y dispararon dos ráfagas con armas largas de grueso calibre, luego de detonar sus armas se retiraron a toda prisa para darse a la fuga en dirección al Arco Norte.

Autoridades al llegar al sitio, procedieron a acordonar el área y pedir la asistencia de los elementos de la policía ministerial de investigaciones.

Cabe mencionar que en el lugar no encontraron personas lesionadas y no fue necesaria la presencia de una ambulancia, aunque no descartaron que podría tratarse de una advertencia.

