Cancún atrajo a 65 mil turistas por las fiestas patrias

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Cancún reportó durante los días patrios la llegada de un promedio de 65 mil visitantes que permitieron una ocupación de 70%, que fue 20 puntos porcentuales menos que los registros de los festejos en 2018.

De acuerdo con la Dirección de Turismo del municipio de Benito Juárez, si bien los hoteles tuvieron ocupaciones menores que otros años, eso genera una derrama económica en la industria.

Los libros de reservaciones de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres arrojaron la diferencia de 20 puntos, contra 90% que se alcanzó en estas mismas fechas de asueto del año pasado.

Por su parte, Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), explicó que tuvieron ocupaciones de 78% en los negocios, y si bien no fue lo que esperaban, repuntaron un poco sus ventas.

“Varios restaurantes de Cancún tuvieron buenas ventas; algunos que no eran tan mexicanos, que deciden no hacer fiesta mexicana y solo mantenerse a línea, pero con buena venta. En el primer cuadro de la ciudad no fue lo que se esperaba pero sí hubo algo; para varias cadenas mexicanas estos días fueron positivos en sus restaurantes y también en Puerto Cancún”, agregó.

En contraste, los hoteles del centro de Cancún reportaron ocupaciones, en algunos casos de 30%, una cifra muy baja que tiene preocupado al sector, pues no logran despuntar, mencionó Juan Carrillo Padilla, representante de los pequeños hoteles.

Pese a la baja turística de lo que resta del mes y el próximo, los hoteleros alistan sus campañas para invierno, temporada en la que repunta los visitantes de Estados Unidos y Canadá, que vienen a refugiarse del frío en sus países.