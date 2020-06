Cancún: Aumentan peticiones de refugio en Quintana Roo a pesar de la pandemia

La emergencia sanitaria que atraviesa el mundo no ha logrado frenar las peticiones de refugio en Quintana Roo, donde siete de cada 10 migrantes que llegan terminan solicitando ese estatus principalmente por inestabilidad política en sus países de origen.

En el marco del Día Mundial del Refugiado, Liz Marilyn Torres Leal, presidente del Consejo Internacional Sumando Venezuela (Cisvac), explicó que en general el 30% restante se desplaza a otros estados porque tienen redes de apoyo en lugares distintos, ya sea de un familiar o amigo.

“La primera causa -entre los migrantes de Venezuela- son por tener vulnerado su acceso a la salud, alimentación y porque no se acogen a las condiciones generales del país”, dijo.

La entrevistada señaló que durante esta pandemia muchos de los trámites presenciales se detuvieron o se trasladaron a la plataforma web, sin embargo, muchos desconocen que pueden dar seguimiento a su petición de esta manera o bien tienen poca accesibilidad a este tipo de portales.

“Mucha gente no sabe que pueden hacer el trámite en línea porque la información no llega a todos y es lenta y si tu no das continuidad en 30 días hábiles, quedas en destiempo. Por la pandemia y la cuestión de sana distancia, muchos no han ido a firmar, pero lo que tienen que hacer es comunicarse a la Comar para saber cómo seguir su trámite en línea”, dijo.

El refugio generalmente se otorga a una persona o un grupo de migrantes que tiene que desplazarse de su país de origen por cuestiones humanitarias ya sea por guerras, desastres naturales o porque sus derechos humanos han sido vulnerados.

De acuerdo con la Conamed, “cualquier extranjero que encontrándose en territorio nacional, tiene derecho a solicitar que le sea reconocida la condición de refugiado, y debe presentar su solicitud ante la Coordinación General de la Comisión o en el Instituto Nacional de Migración”.

Las estadísticas de la Comar en los últimos cinco años evidencian que las solicitudes de refugio en la entidad aumentaron hasta 30 veces, al pasar de 24 a 475.

Gerardo Talavera Cervantes, director de Casa Refugiados, explicó anteriormente que los boletines estadísticos, indican que 24 extranjeros que radican en Quintana Roo tramitaron esta petición en 2015, mientras que en 2016 fueron 47; el número escaló a 372 en 2017 y en 2018 alcanzó 502.

“Es importante trabajar de manera coordinada y sensibles a las necesidades de los migrantes en cuanto a la gestión, porque las personas que no son mexicanas y que necesitan protección internacional, requieren de información adecuada para que tengan acceso a sus derechos y tener un trato digno”, dijo

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), señala que entre los obstáculos más comunes que enfrentan los refugiados en México se encuentran: la barrera lingüística (en el caso de personas originarias de países donde el español no es su lengua materna, como los provenientes de Haití), el racismo, la xenofobia y el clasismo.

“En muchas ocasiones a los refugiados les niegan trabajar así tengan una situación migratoria regular, no les rentan vivienda, incluso a algunos -sobre todo a personas centroamericanas- les niegan a veces la inscripción a la escuela cuando tienen hijos en edad escolar”, indicó Daniela Ángulo Vázquez, miembro del equipo de Protección e Integración local de Casa Refugiados-A Nuria México.

Los principales países de origen de las personas refugiadas son: Honduras, El Salvador, Venezuela, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Haití.