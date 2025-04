Cancún: Benjamín de La Peña recibe la medalla al mérito ciudadano

En el marco del 55 aniversario de Cancún, Benjamín Salvador de La Peña Mora, recibió la medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes” 2025 de la mano de la gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta.

De la Peña Mora, originario de la Ciudad de México, llegó a Cancún hace 46 años con sus hijos y su esposa. Hoy ya tiene una tercera generación de cancunenses que ha dejado huella por su vocación de servicio, además de como fundador presidente del Rally Maya México desde hace 11 años.

Al recibir la medalla, en la II Sesión Solemne del Ayuntamiento Benito Juárez, dijo que luego de un infarto al que logró sobrevivir y con una nueva oportunidad de vida que tuvo, logró crear el primer museo de autos clásicos en Cancún y el sueño no se detiene ahí:

“Recibo esta medalla con honor, gratitud y mucho orgullo, un reconocimiento que no solo me pertenece a mí, sino a mi familia, mis amigos y la tierra que elegí para vivir. Hace 46 años llegamos aquí, mi esposa, mis hijos y yo. Con una maleta llena de sueños. Encontramos una comunidad, un propósito y un lugar donde echar raíces”.

Desde entonces, dijo, hizo una reflexión que marcó su vida: “uno no escoge donde nace, pero sí donde vivir”.

Mara Lezama, gobernadora del estado, destacó que está convencida de que todos los que habitan en Cancún son afortunados de tener historia viva. El municipio se ha convertido en lo que es, gracias a muchas personas; para consolidarla como una ciudad y la fe fue algo fundamental.

Dijo que aquello que nació como un sueño hoy es una realidad que late con la fuerza de los cancunenses:

Un lugar maravilloso que no para de crecer con virtudes y con flagelos que se tienen que atienden. Cancún avanza, resiste y mientras otros caen, la ciudad se transforma y crece.

Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, destacó que esta celebración de los 55 años de Cancún es, sobre todo, una oportunidad para estar orgullo de ser cancunenses:

“Más que celebrar un número es una historia viva, vibrante y decidida, que no solo es un destino turístico es nuestro hogar. Cancún ya no es un proyecto, tiene alma, tiene corazón que late, no solo nos une en la historia sino en lo que estamos construyendo hoy”.