Cancún: Busca asociación frenar la ley antidelfinarios

La Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos buscará un revés a la modificación al artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, que condenaría a la desaparición a 18 centros de este tipo con los consecuentes impactos sociales y económicos.

Rodrigo Constandse Córdova, presidente de la AMHMAR, explicó que la solicitud a los legisladores es garantizar el derecho de audiencia de expertos en la materia, sobre todo porque dicha modificación pone en riesgo la vida de los mamíferos, pero también el sustento de al menos 15 mil familias que dependen de los delfinarios.

En Quintana Roo operan 19 de los 26 delfinarios instalados en México.

La reforma al artículo 60 bis, ya fue aprobada por los diputados el 18 de octubre y prevé multas de 200 a 75 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes busquen un beneficio económico con mamíferos marinos.

El nuevo texto, que ahora está en manos del Senado de la República, establece la posibilidad de que los permisos de operación vigentes se mantengan hasta la muerte de los mamíferos.

“Nosotros vamos a buscar una reunión con los senadores para llevar toda la información, ya que pareciera que fuéramos la última generación de delfinarios al impedir la reproducción, lo cual también afecta a la salud física y mental de los animales”, explicó.

De acuerdo con Constandse Córdova, esta es una iniciativa que se tiene que desechar, “ya que desde la exposición de motivos, el proceso legislativo rompe con el principio de parlamento abierto, democracia y representación”.

Agregó que se requiere que se abran foros, a los que se sumarían la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios, la de Médicos Veterinarios, Especialistas en Cuidado Animal e incluso autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales, y las Agencias de Viajes.

“Sabemos que la próxima semana, el Senado va a sesionar y no sabemos si estarán contemplando la reforma al artículo de la Ley General de Vida Silvestre, y no es un tema de emergencia, no hay maltrato animal. Estaremos pendientes de cuándo ellos nos puedan recibir”, explicó.

De no tener un diálogo, aseguró que recurrirán a la corte para que protejan sus derechos y garantías.

Las modificaciones

Con las modificaciones aprobadas al Artículo 60 bis se prohíbe la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes; así como en cualquier actividad cuya finalidad no sea la investigación científica o con propósitos de enseñanza, para su conservación y preservación.

También queda prohibido “realizar la reproducción de ejemplares de mamíferos marinos bajo manejo intensivo cuya finalidad no sea la reintroducción, la repoblación o la traslocación (…)”

Los propietarios y poseedores de mamíferos marinos en cautiverio, tendrán hasta 90 días naturales luego de la publicación del decreto para entregar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) un inventario con el tipo de especie del mamífero marino, sistema y número de marca; sexo, edad y documentación de la legal procedencia, entre otros datos.

Los ejemplares de mamíferos marinos incluidos en los registros como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), podrán seguir utilizándose hasta su muerte en términos de los planes de manejo vigentes al momento de la entrada en vigor del decreto. Pero ningún plan de manejo que se actualice o modifique deberá incluir a ejemplares no considerados en el inventario.

También deberán entregar a las autoridades federales para su aprobación, la modificación o actualización del plan de manejo, así como garantizar su tenencia conforme a los principios y medidas de trato digno y respetuoso hasta la muerte de los mismos.