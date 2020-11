Chetumal: Buscan reemplazo de Capella para Secretaría de Seguridad Pública estatal

El gobierno del estado analiza perfiles de posibles sustitutos de Alberto Capella Ibarra, quien ya fue dado de baja de manera definitiva de la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública, confirmó el vocero del estado, Carlos Orvañanos Rea.

“Ya no está en la nómina, no está cobrando, no está tomando decisiones. Lo más probable es que no se va a reincorporar como titular”, declaró en una conferencia de prensa ofrecida ayer en la Universidad Tecnológica de Cancún (UT).

Incluso anunció que, en unas semanas, el gobernador Carlos Joaquín González informará si ratifica a Lucio Hernández Gutiérrez, quien actualmente está como encargado de despacho, o si se decantará por uno de los perfiles que se analizan para sustituir a Capella Ibarra.

“Hay ya algunos perfiles que está valorando, que está analizando para quien deba ocupar de manera definitiva el cargo de Secretario de Seguridad Pública del Estado”, destacó el funcionario estatal.

Minutos antes, el vocero informó que el encargado de despacho, nombrado el día de antier, cuenta con estudios en Derecho, pero con especialidad en ciencias penales y criminológicas, sin embargo, advirtió que Hernández Gutiérrez se mantendrá a prueba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En su momento, la salida de Capella Ibarra se manejó como una separación del cargo, mientras se realizan las investigaciones sobre la represión de manifestantes en Cancún, por parte de la Policía Quintana Roo.

Responsable de los disparos en Cancún

El ahora ex funcionario era el coordinador del esquema del Mando Único, por lo que era el responsable de las operaciones de todas las policías en Quintana Roo, incluyendo los disparos de arma de fuego en una manifestación contra el feminicidio que terminó con al menos tres personas heridas de bala.

En tanto, el Congreso de Quintana Roo suspendió la comparecencia del titular de Seguridad Pública de Quintana Roo, programada para este viernes 13 de noviembre, debido a la situación anómala que impera actualmente.

“Incluso ya giramos un oficio al encargado del despacho de esta dependencia, Lucio Hernández Gutiérrez, para acordar una nueva fecha, tentativamente para la última semana de este mes”, explicó el diputado Eduardo Martínez Arcila.

El legislador consideró que estas dos semanas serán tiempo suficiente para que se resuelva la designación del nuevo titular, o en su defecto el propio Hernández Gutiérrez pueda “empaparse” de todos los temas que deberá aclarar a la XVI Legislatura.

“Se debe tomar en cuenta que va a rendir cuentas sobre el último año, no sobre los lamentables hechos que sucedieron en Cancún hace unos días, ya que ese es un tema que está bajo investigación, y por tanto no puede existir filtración de información para no afectar el proceso”, comentó.

(Con información de E. Huerta / A. Galera)