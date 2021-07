Niños piden salvar canchas de futbol y tenis junto al estadio de los Tigres

Un grupo de ciudadanos pidieron a las autoridades del municipio de Benito Juárez que se mantengan el campo de fútbol Guillermo Cañedo y las canchas de tenis Pancho Contreras , para evitar su posible demolición junto con el estadio Beto Ávila, lo cual afectará a miles de personas que practican deportes, sobre todo niños.

Los inconformes comenzaron una recaudación de firmas para pedir a la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, que gestione que los espacios deportivos mencionados permanezcan en su lugar original, pese a la remodelación del estadio que sirve como casa del equipo Tigres de Quintana Roo, de la Liga Mexicana de Béisbol.