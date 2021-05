Cancún: Carecen de medicamentos para niños con cáncer en Quintana Roo

Quintana Roo, como otros estados de la República, enfrenta un desabasto de medicamentos para tratar el cáncer infantil, por lo que las organizaciones han tenido que intervenir para prevenir que los menores interrumpan su medicamento.

Yussi Evelyn Dzib Echeverria, presidenta de Fundación Aitana, explicó que la semana pasada tuvieron que apoyar con 40 dosis de vincristina (fármaco para tratar la leucemia) a pacientes de Chetumal, y en los próximos días estarán enviando también metotrexato.

“Aquí hay desabasto, que no lo quieren decir, es diferente. Nuestros niños de Quintana Roo van con el medicamento a Mérida para que se los apliquen, para que no lleguen y les digan que no hay y vengan de regreso”, dijo.

De esta manera es que los menores del estado han podido continuar su tratamiento, ya que los padres de familia o los doctores informan que fármacos son los que hacen falta para que se puedan conseguir con antelación.

Dzib Echeverria indicó que esto no sólo ha afectado a los niños con cáncer, sino también a los pacientes adultos, quienes han pedido asistencia a la Fundación para comprar los medicamentos que les hace falta.

La entrevistada indicó que el problema podría incrementar, ya que las farmacéuticas han advertido del próximo desabasto de otras sustancias, como la citarabina y leunase.

“Cerraron varios laboratorios, por eso nos han avisado que viene un desabasto de medicamento, entonces nosotros compramos un poquito más para tenerlo en stock y el día que no haya, nosotros sí tenerlo y así hemos estado trabajando desde el año pasado cuando tuvimos el problema con el metotrexato”, dijo.

Además del desabasto, las organizaciones han enfrentado un incremento de costos en los fármacos, cuyos precios generalmente oscilan entre los 500 y 800 pesos y que en tiempo de escasez superan los más de mil 200 pesos.

Debido a esto, Fundación Aitana ha recurrido a diversos esquemas y actividades para recaudar recursos y continuar la compra de medicina.

Recientemente optaron por instalar un puesto para la venta de comida y agua afuera del módulo de vacunación del gimnasio Jacinto Canek, con el fin de seguir financiando el tratamiento de los niños con cáncer de Quintana Roo.

