Cancún: Carpas Covid colocadas en el Hospital General seguirán al menos hasta enero

Las tres unidades externas instaladas en el Hospital General de Cancún, seguirán por lo menos hasta el mes de enero debido al repunte de casos de COVID-19 en el estado de Quintana Roo.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud en el estado, explicó que pese a que el convenio original se había estipulado su uso hasta el mes de diciembre, estas continúan en operación y no están siendo retiradas.

La funcionaria aseguró que estas continúan en funcionamiento y descartó que vayan a ser desmanteladas, debido a que el convenio de colaboración con la empresa privada que las provee terminaba en el mes de diciembre.

Sin embargo, pese a que siguen instaladas en el nosocomio, estas no se encuentran en funcionamiento desde el mes de octubre, cuando se tuvieron que deshabilitar debido al impacto del huracán Delta.

Al respecto, el director del Hospital General de Cancún, Aurelio Espinosa Rojas, mencionó que por el momento estas unidades no se encuentran en uso, ni tampoco la estructura que fue donada por el municipio para la atención de las pacientes embarazadas.

“Las carpas no están funcionando en estos momentos y la casita donde teníamos las valoraciones ya no se usa porque estaba larga la distancia hasta el área de urgencias. No sabemos cómo se va a comportar la epidemia, por eso no se han quitado, cuando mejoren las condiciones tal vez se tomen otras decisiones”, dijo.