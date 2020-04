Cancún: Cesan a fiscal de la mujer por desempeño irregular

La coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razón de Género en Benito Juárez, ordenó la remoción de Rosa María Valentín Rodríguez, del caso de Sarah N, al considerar que tuvo un desempeño irregular.

Jorge Antonio Ruiz Velazco, abogado defensor de la víctima, mencionó que Elizabeth Hernández, coordinadora de la dependencia, concedió el cambio de la fiscal debido a que el mismo órgano de justicia no puede dictar diversas resoluciones que contravenga sus propias determinaciones.

La fiscal, primero había autorizado medidas de protección para la mujer, pero días más tarde hizo lo propio a favor de Emilio N, esposo de la víctima.

“Es evidente que actuó mal, fuera de ley, favoreciendo al marido de ella, ya que había dictado unas medidas de protección, antes de las de Emilio y eso no es posible, porque el primero en tiempo, es el primero en derecho”, dijo y añadió que parte de la irregularidad es la amenaza que realizó el señalado a su defendida, de conseguir un fiscal que le otorgara la custodia de los tres hijos del matrimonio.

Cabe recordar que Sarah N, acudió el 9 de marzo a la fiscalía para iniciar la carpeta de investigación 468/2020, solicitando medidas de protección contra su marido; posteriormente, él también se presenta ante esta instancia para pedir las mismas garantías, mismas que fueron concedidas a través de la carpeta 6191/2020.

Amparado con este papel, Emilio N, solicitó ayuda de dos unidades de la Policía Municipal de Benito Juárez para sacar de su hogar a su esposa, la primera respetó el documento otorgado a la víctima, pero la segunda unidad hizo caso al esposo y la retiró del lugar.

“Dijo que llamaría a una persona influyente para que me echaran, minutos después llegó una segunda patrulla (...) sin escuchar, ni ver mis documentos, ni esperar a mi abogado, me tomaron por la fuerza, me sacaron y subieron (...) luego de estar abordo de la patrulla aproximadamente una hora me quitaron las esposas. El juez calificador nos dijo que el asunto no era de su competencia, sin embargo, mi aún esposo por conducto de su asesor jurídico manifestó que me detuvieran mínimo 72 horas”, indica Sarah en la ampliación de denuncia.

En esta nueva comparecencia ante la fiscalía especial, también se solicitó investigar las faltas en las que incurrieron las autoridades, principalmente la fiscal Rosa María Valentín Rodríguez.