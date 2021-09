¿Cancún es barato? Dos ciudades de Q. Roo tienen menor alza de precios

Cancún es barato… y Chetumal también, esto de acuerdo con el ranking de las 10 ciudades más baratas del país elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte, Cancún y Chetumal registraron menor alza de precios en la primera quincena de septiembre.

Esto dentro del ranking que realizó el Inegi y que comprende 57 ciudades del país.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), precisó que Chetumal apenas tuvo 0.14% de incremento de precios de productos y servicios de consumo básico, mientras que el de Cancún fue 0.2%.

Este ligero aumento posicionó en la lista a Chetumal como segundo lugar, y a Cancún en sexto lugar.

Debido a lo anterior, Quintana Roo fue el primer estado con la cifra más baja de alza de precios, superando a Michoacán, Colima, Tabasco y Guerrero, que en términos globales tuvieron mayor encarecimiento.

El reporte también da a conocer que la ciudad con mayor encarecimiento fue Tijuana, Baja California, con un 0.82%; también destacan con cifras altas las ciudades de Campeche y Mérida, las otras dos importantes de la Península.

Por lo tanto, productos perecederos como el jitomate, cebolla, ejote, leche y gas LP casi mantuvieron los costos en la primera quincena de septiembre, en comparación a cómo cerraron el mes de agosto.

En contraste al escenario mencionado sobre los precios al consumidor, la línea de pobreza por ingresos al mes fue de mil 399.36 pesos para la zona rural y para la zona urbana de mil 828.54 pesos, es decir la cantidad mínima que requiere una persona para comprar la canasta alimentaria, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por su parte, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Othón P. Blanco consideró que a pesar de que no aumentan mucho los precios, hay obreros desempleados que no tienen ingresos para adquirir productos y servicios de consumo básico.