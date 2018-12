Empresarios ‘cierran la puerta’ a las contrataciones

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Durante el primer trimestre del próximo año, siete de cada 10 empresas instaladas en Cancún no contratarán personal, por la incertidumbre ante el cambio de gobierno federal.

Vanessa Melayes Peraza, senior business development de Manpower en el Sur, empresa colocadora de empleo, dijo que de acuerdo con la Encuesta de Empleo del último cuatrimestre del año, los empleadores determinaron que estarán sin cambios.

“Realmente estamos viendo que los empresarios ven una expectativa positiva con respecto al cambio de gobierno, realmente creo que el país se está manteniendo estable económicamente, sin embargo, hay cierta mesura por el cambio de gobierno que pensamos traerá cosas positivas”, explicó.

También te puede interesar: Q. Roo, cerrará con 50 mil plazas laborales en 2018

Un 6% de los encuestados anunció una disminución en su plantilla, 2% no sabe qué cambios habrá en el primer trimestre, y el resto prevé un aumento, aunque la mayoría permanecerá sin cambios.

Las empresas grandes, es decir aquellas con más de 250 empleados, son los que mayor posibilidad tienen de incrementar la plantilla; las medianas sólo 12%, siendo las pequeñas y micro las que tendrían mayores complicaciones para contratar personal.

“En la región Sureste, los sectores minería y extracción, agricultura y pesca así como transportes y comunicaciones, reportan los pronósticos más optimistas para el primer trimestre del año”, afirmó Melayes Peraza.

Con 7 de cada 10 empresarios que consideran no incrementar su plantilla, Quintana Roo se encuentra dentro de la media nacional en este rubro, pues de acuerdo con el estudio, 17% afirmó que van a incrementar la plantilla, 5% prevén disminuir, 73% no tendrán cambios, y 5% aún no sabe lo que harán.

Los estados con menor contratación son Sinaloa Veracruz, Zacatecas, Tlaxcala y Guerrero, Chiapas, Querétaro, Ciudad de México Baja California Sur, Durango y Michoacán. En contraste Campeche, Colima, Baja California y Tamaulipas, tendrán las mayores contrataciones.

El sector empresarial mostró preocupación para mantener sus plantillas laborales ya que 2018 fue un año complicado, sobre todo por el alza de las tarifas eléctricas.