Cancún: Cierre de oficinas de la Condusef disminuye recepción de quejas contra bancos

La suspensión de atención presencial de las oficinas de la Condusef llevó a que en el primer semestre del año se abrieran únicamente mil 500 quejas por abusos contra usuarios del sistema bancario, lo que representa una caída de 55% a diferencia del año pasado.

Alberto Rincón Gallardo, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, comentó que fueron cuatro meses que estuvieron cerradas las oficinas, y aunque se abrieron canales en línea, no todos pudieron presentar sus quejas. Los casos más recurrentes fueron cargos no reconocidos, principalmente en tarjetas de crédito y débito.

Además de que en este período notaron un incremento en Solidaridad, de casos de cancelación de contrato o póliza no atendida pasando de 17 casos a 114.

“Gran parte de esta tendencia ha sido reflejo de los efectos por la contingencia provocada por el COVID-19, acentuándose aún más a finales de marzo, debido a la suspensión temporal de la atención personalizada aunque teníamos el Portal de Quejas Electrónicas, pero la mayoría decidió realizar el trámite”, mencionó.

Las principales causas por las cuales se presentaron las controversias en el estado de Quintana Roo fueron: cargos no reconocidos con 274 asuntos; seguido de solicitud de cancelación del contrato con 114, y actualización de historial crediticio no realizada con 110. Para el caso de los cajeros automáticos en el que se cobra un retiro que el cliente no reconoce fueron 76 asuntos.

En cuestión de bancos fueron BBVA Bancomer, Banco Santander de México y Citi Banamex, los que representaron el 44.2% de las quejas que se pusieron, la mayoría de estas en Benito Juárez con 70.4%, seguido de Othón P. Blanco con el 13.4% y Solidaridad con 8.7%, y el resto se distribuye en el resto de los municipios.

“Las oficinas ya están abiertas, sin embargo, la atención es solo por cita y para casos específicos, principalmente en el caso de robo de identidad, pues para lo relacionado con la afore, bancos, aseguradoras y burós de crédito, seguirá la atención en línea”, explicó.