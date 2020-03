Cancún: Ciudadanos protestan para exigir su derecho al uso de vapeadores

CANCÚN.- Un grupo de ciudadanos se manifestaron ayer afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Cancún, para exigir a las autoridades, respeto a su derecho de elegir el uso de vapeadores, esto ante la prohibición del gobierno federal de importar estos productos al país.

Nadyeli Jordá Álvarez, representante en Quintana Roo del Movimiento “No a la Desinformación”, explicó que los múltiples mitos que existen en las redes sociales y que giran entorno a los vapeadores, ha ocasionado que se establezcan estas medidas, sin considerar los beneficios que ha significado su uso para los fumadores.

“Lo que queremos es que se regule, que no se equipare al tabaco porque fumar no es vapear, es completamente diferente, entonces queremos una regulación independiente a los productos de vapeo” , dijo.

La entrevistada señaló que esta actividad se concentra en generar vapor a través de un dispositivo electrónico que utiliza baterías para calentar un líquido (generalmente a base de glicerina, propilenglicol, saborizante y en ocasiones nicotina), acción que señalan es mucho menos tóxico que el humo del tabaco.

Cabe recordar que el pasado 20 de febrero el gobierno federal prohibió la importación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, debido a que causan Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) o fibrosis quística.

Sin embargo, la asociación Pro Vapeo México, indica que no se ha encontrado evidencia de daño pulmonar grave en usuarios de estos artículos.

“La gran mayoría de las víctimas han usado vaporizadores con cartuchos adquiridos en el mercado negro que contienen extractos de THC (principal constituyente psicoactivo del cannabis) tratados con aceites de vitamina E”, señala.

Jordá Álvarez agregó que estudios internacionales han comprobado que el uso de vapeadores es 95% menos dañino que el cigarro común, por lo que ayer se entregó al Congreso de la Unión los estudios realizados en México, sobre estos dispositivos, para que los legisladores federales analicen medidas, con base en observaciones hechas en el país.

“Yo fumé durante 17 años, tengo un hijo asmático, cuando probé un cigarro electrónico me gustó y no he vuelto a probar un cigarro común en ocho años, ahora puedo subir escaleras, hacer ejercicio y mi hijo no ha vuelto a tener una crisis, entonces si he visto una mejora en mí y en mi familia”, dijo.