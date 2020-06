Cancún: ciudadanos reclaman a Banamex acceso al dinero de sus Afores

Ciudadanos acusan que algunos bancos ubicados en la zona norte de Quintana Roo ponen “trabas” para retirar el dinero del fondo para el retiro (Afore) a fin de paliar los efectos del desempleo causado por la pandemia del Covid-19.

Esta situación llegó a su límite ayer, cuando alrededor de 80 personas dejó de lado la "sana distancia" y se aglutinaron fuera de las instalaciones del banco Banamex, que se ubica al lado del Palacio Municipal de Benito Juárez, para exigir información sobre sus cuentas de afore, ante la falta de respuesta de los trabajadores de los bancos.

El número de clientes disgustados por la calidad del servicio y que se aglomeró en la puerta lateral del banco fue tal, que incluso la presidente municipal Mara Lezama Espinosa acudió a mediar.

Eduardo Hinojosa, quien lleva mes y medio tratando de obtener una parte del monto de su fondo para el retiro, señaló que el sistema de citas que el banco dispuso para realizar el trámite no funciona, pues se comprometen a llamarlos, lo cual no sucede. Ante ello decidió acudir a la sucursal donde al igual que a varios, no les resolvieron nada.

"Tenemos meses que venimos haciendo el trámite y no nos dan cita ni ninguna otra forma de hacer algún retiro, ni solución; no nos han dado nada. Entonces, obviamente, hubo mucho encono por parte de las personas que estábamos aquí".

Señaló que el encargado de las Afores de Banamex - que se rehusó a dar su nombre- adujo que no podían atenderlos porque estaban saturados, por lo que improvisó una lista en la que pidió a los quejosos apuntarse y se comprometió a contactarlos para agendar una cita y atenderlos.

Banamex y Banorte: los bancos con más quejas por retiro de Afores

Por su parte, Enrique González Contreras, director municipal de Desarrollo Económico, informó que Banamex y Banorte son los bancos con más quejas en el trámite de la liberación de los recursos de las Afores, pues tardan hasta tres semanas en un trámite que en teoría no debe durar más de 15 días.

Recordó que desde hace una semana la dirección a su cargo brinda las asesorías necesarias. De hecho, agregó, que suman 35 personas que han acudido en su ayuda, aunque reconoció que debe haber miles más.

El funcionario recalcó que este dinero tiene que ser entregado sin ningún problema y no hay obligación de pagarlo ni devolverlo a la institución bancaria.

"Sólo se tienen que cumplir requisitos como no haber hecho ningún retiro durante los últimos cinco años, tener 46 días desempleado y llevar una constancia de desempleo del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de una identificación y el estado de cuenta de la Afore".

González Contreras dijo que la dirección también subirá a sus redes sociales información sobre este trámite que ayude a los desempleados a contar con algo de los recursos generados en su cuenta de ahorro para el retiro.