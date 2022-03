Vuelven a clases presenciales en Cancún... con todo y riesgo de electrocutarse

Docentes de la primaria “Amado Nervo” en el fraccionamiento Las Palmas en Cancún, señalan que la escuela no está preparada para el regreso a clases presenciales debido a que la instalación eléctrica presenta riesgos para los más de mil alumnos de ambos turnos.

Daniel Góngora Cuyob y Francisco López, ambos subdirectores en el plantel, explicaron que luego de que en agosto de 2021 se robaron el cableado, la Secretaría de Educación y el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo, ordenaron la rehabilitación; sin embargo, este se instaló de manera inadecuada.

Entre los desperfectos que han reportado a las autoridades educativas está la variación del voltaje que presentan los tres edificios de salones que tiene el plantel.

“No todos los salones tienen la electricidad al 100, no se tienen apagadores completos y al momento de tener la luz prendida en su totalidad, se nota que hay un bajón de la electricidad, tememos que eso pueda dañar las lámparas o los ventiladores”, dijo Gongora Cuyob.

Además, no fue resuelta la reja que impide el paso al centro de carga, exponiendo a que algún niño juegue con los cables que quedaron expuestos. Esta misma irregularidad se repite en los postes de luz de la escuela, los cuales no se aterrizaron a tierra, por lo que dan toques.