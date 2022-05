Tras denuncia en redes, clausuran tiendas del Cbtis 111 de Cancún

Las dos tiendas escolares del Cbtis 111 de Cancún fueron clausuradas, debido a que la comunidad estudiantil denunció en redes sociales la venta de comida en mal estado dentro del plantel.

Mediante videos y fotografías difundidos en diversas cuentas, los alumnos expusieron en qué condiciones estaban los alimentos que les eran vendidos en una de las dos cooperativas que tiene la escuela.

En una de estas, se muestra cómo el pan de una hamburguesa, así como gelatinas que estaban en exhibición, tenían moho; por lo que tuvieron que intervenir las autoridades sanitarias.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) optó por retirar los alimentos en mal estado, y suspender las funciones de las dos cooperativas del plantel, con el fin de salvaguardar la salud de estudiantes, docentes y administrativos.

indicó Carlos Ortiz Velázquez, titular de la Dirección.

De acuerdo con la dependencia, la concesionaria se encuentra solventando las irregularidades encontradas, por lo que hasta el momento no han sido acreedoras a multa alguna, pese a que incumplieron con la NOM-251, que estipula multa de mil a cuatro mil UMA (96 mil 220 a 384 mil 880 pesos), dependiendo de la gravedad.

Mientras tanto, ante el cierre de los establecimientos, la institución pidió a los alumnos del Cbtis 111 acudir a las clases con sus botellas de agua, refrigerios y lunch; situación que también causó inconformidad entre alumnos y padres de familia, ya que se les negó la oportunidad de vender al interior o solicitar servicios externos.

“Algunos compañeros que no tienen la posibilidad de llevar desayuno, por lo menos, creo que todos los jefes de grupo no estamos de acuerdo, ya que no creemos que afecte en nada a la escuela”,

indicaron a través de un mensaje.