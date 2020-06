Cancún: Colegio Lizardi y Winston Churchill cierran por pandemia; otras 16 podrían seguirles

Alrededor de 16 escuelas particulares de Quintana Roo están en riesgo de cerrar ante las adversidades económicas que enfrentan los padres de familia por la pandemia por COVID-19.

Aida Flores Covarrubias, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) en el estado, explicó que hasta el momento dos planteles -el Colegio Lizardi y Winston Churchill by Azul Blue- ya anunciaron que no continuarán con sus actividades, ya que la falta de pago de las colegiaturas no les permite seguir costeando la operatividad.

“Algunos papás estaban sin empleo, otros aprovecharon la situación para no pagar, entonces muchas ya no abrirán el siguiente ciclo escolar por la falta de pago y lamentablemente el gobierno federal no brindó ninguna ayuda para las empresas que otorgamos servicios educativos y por eso están colapsando muchas escuelas a nivel nacional”, dijo.

Este motivo sería el que también amenaza a otras 16 instituciones que definirán su futuro el próximo 30 de junio cuando se realice un balance de su situación, ya que tienen en promedio una cartera vencida de 80%.

La entrevistada señaló que las escuelas privadas además de asumir el pago de nómina de los profesores y administrativos, también continuaban con la renta de los inmuebles que se quedaron vacíos tras las restricciones sanitarias y cuyos dueños tampoco recibieron algún tipo de apoyo, por lo que han solicitado la entrega de las instalaciones.

La SEQ asegura que cuenta con capacidad para recibir a alumnos de escuelas privadas

“Ahora lo que agrava esta situación es que todos los alumnos de estas instituciones (que muchas veces abarcan los tres niveles de educación básica y medio superior) van a tener que buscar espacios en las escuelas públicas, las cuales ahora no pueden incrementar el número de alumnos por salón debido a la pandemia”, dijo.

Ante el posible cierre, Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) señaló que se cuenta con la capacidad en el sector público para dar espacio a los alumnos del nivel básico que migren de estos sistemas, para lo cual se ha contemplado la apertura de contra turnos.