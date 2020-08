Cancún: Convocan para la contratación de personal de salud

Los Servicios Estatales de Salud -Sesa- en Quintana Roo lanzaron su séptima convocatoria para la contratación de personal de salud para la atención de la población en general en los municipios de Isla Mujeres, Cozumel, Benito Juárez, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto.

De acuerdo con el documento, la dependencia requiere de médicos generales y especialistas en psiquiatría y gineco-obstetricia, así como trabajadores para cubrir puestos de enfermería perinatal, general y de auxiliar, quienes tendrán que iniciar sus labores en sus centros correspondientes a más tardar el 16 de septiembre de 2020.

Algunas de las unidades que se verán favorecidas con la contratación de este personal son el Hospital General de Chetumal, la Unidad de Especialidad Médica CISAME en Cancún, el centro de salud rural de Chunhuhub, los centros de atención integral de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, el Capasits de la capital, entre otras.

Los interesados deberán enviar su documentación (título, cédula profesional y curriculum) en formato PDF al correo rh.sesaqroo@gmail.com antes del jueves 26 de agosto del 2020, día que fue establecido como fecha límite de la convocatoria.

Norma Valencia, subsecretaria del Colegio de Enfermeras de Quintana Roo, explicó que el acceso a más y mejores prestaciones ha provocado que incluso personal que se desempeña en el área privada, prefieran incorporarse al sector público.

“A largo plazo a un profesional le conviene más trabajar para una institución del estado porque hay más certeza laboral, incluso hay compañeros que han renunciado a un hospital privado para irse al sector público, pero el problema es que somos el mismo número de trabajadores para enfrentar la pandemia, no hay más. Ahorita estamos formando, pero no en la cantidad que necesitamos en el estado, entonces aunque se abran vacantes, si no hay personal ¿quién va a aceptarlas?”, dijo.

La entrevistada señaló que la falta de trabajadores de enfermería va a ocasionar que los existentes realicen jornadas dobles, aumentando su carga de trabajo e incluso su riesgo de contagio, debido a que las condiciones de protección no son iguales en las instituciones de salud pública.

Cabe recordar que Quintana Roo ocupa el sexto lugar a nivel nacional con menos personal de enfermería, ya que sólo tiene disponibles tres mil 204, para atender a un millón 684 mil 541 habitantes, es decir, hay una enfermera por cada 525 personas.

El Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería (Siarhe) indica que mil 487 pertenecen a la Secretaría de Salud, mil 414 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 255 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste); y 48 a centros educativos y uno al Sistema DIF.