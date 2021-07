Cancún: Créditos para empresas, cada vez más complicados

Las instituciones bancarias han puesto mayores candados en los procesos de aprobación de créditos para las empresas, complicando aún más la situación de los negocios que son orillados a acudir a otros tipos de financieras que cobran intereses más altos.

Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo, Canaco-Servytur, mencionó que las empresas, sobre todo las pequeñas que están solicitando algún financiamiento, ya no les es tan fácil.

“Aunque este segundo semestre hay una mejoría en la economía de las empresas, aún no se han logrado recuperar al 100%, e incluso si hay algunos que están en riesgo de cerrar al no encontrar un balance y en muchos casos no pueden recurrir a algún financiamiento”, explicó.

Para el entrevistado, los apoyos que se lanzaron por la pandemia ya se han agotado, pues solo fueron durante la etapa crítica de la pandemia, y ahora solo quedan los financiamientos, pero ya es complicada la aceptación por parte de los bancos, porque incluso los bancos piden ahora historial sano, lo cual es prácticamente imposible de cumplir en estos tiempos.

En ese sentido, destacó que prácticamente la única opción son los Sofomes, aunque tienen tasas de intereses mayores a 50%, lo que es casi imposible de pagar.

“Hemos estado solicitando apoyo al gobierno para impulsar al pequeño comercio y aunque existen algunos programas, se están planteando cada caso de manera particular, y no solo es con los créditos sino también con apoyos a los pagos de permisos e incluso multas, esto ayuda mucho ya que permite un respiro en la economía”, agregó.

El mismo sector bancario confirma que los créditos financieros han sufrido un desplome en los primeros meses de 2021, según un análisis de BBVA Research.

En su Reporte Mensual de Banca y Sistema Financiero, señala la cartera vigente en la banca comercial de las empresas privadas no financieras presentó una disminución anual real2 de 17.2% en el 1T21, en el país.

En el caso de la región Sur, donde se encuentra Quintana Roo, se registró la segunda mayor contracción de crédito por parte del sector agropecuario con un -13.1%.

En lo que respecta a la industria, en esta región fue de -6.6%, mientras que en lo referente a los servicios, la principal actividad económica de Quintana Roo la disminución en la cartera vigente fue del -9.0%.

