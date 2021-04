Cancún: Crimen organizado se ensaña contra unidades del transporte público

En los últimos días, cuatro unidades del transporte público de pasajeros fueron blanco de ataques a balazos, en Cancún, en un recrudecimiento de la violencia contra este servicio que empezó el fin esta semana con otras cuatro incendiadas.

En el último ataque ocurrido la tarde de este jueves, el conductor de una combi resultó con lesiones de bala en el brazo, por lo que fue trasladado al hospital. Se trata del primer operador que resulta lesionado desde que el pasado 24 de abril comenzó el asedio por parte del crimen.

“Se les avisa que no queremos rutas trabajando después del medio día de hoy y hasta el día de mañana hasta que le den solución y se comuniquen sus altos mandos con las personas perjudicadas porque esto ya empezó y no va a parar. Así que si no quieren tener más pérdidas paren todo al medio día y arreglen el problema si no aténganse a lo que venga”, fue la amenaza realizada en redes sociales, un día antes que comenzaran los ataques a balazos.

Tres días antes, el 24 de abril, dos camiones de transporte urbano fueron incendiados, sin que hubiera personas lesionadas. Al día siguiente, una combi sufrió la misma suerte. Mientras que el día 27, en la región 251, otra fue quemada. Ese día se lanzó la amenaza.

Veinticuatro horas después, el 28 de abril, en la manzana 8, sobre la avenida 20 de Noviembre en la región 259, personas que iban a bordo de una motocicleta dispararon en contra de una combi. El chofer salió ileso.

El día de ayer, otras tres unidades fueron baleadas. Dos de ellas en la región 249. La tercera, fue en la avenida Huayacán, cuyo saldo fue de una persona herida de bala.

Sobre los hechos, la diputada Érika Castillo Acosta, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, señaló que es inadmisible que las autoridades tarden en manifestarse sobre los ataques.

"Tal parece que lo están tomando como hechos aislados, y no como ataques de un grupo organizado, aunque son varias las unidades que fueron incendiadas o baleadas. Están mandando el mensaje de que los delincuentes pueden hacer lo que quieran, sin enfrentar la reacción de las fuerzas del orden y de la seguridad", puntualizó.

Exigió la actuación de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, porque de lo contrario, las agresiones podrían seguir escalando, poniendo en peligro la vida de los benitojuarenses y los turistas, además de afectar de manera negativa la imagen del destino.

A casi una semana que empezó la situación, finalmente ayer, la Fiscalía General del Estado confirmó que inició una carpeta de investigación relacionada a los hechos ocurridos en Benito Juárez donde desconocidos detonaron armas de fuego a unidades de transporte público.

“Fiscales y agentes ya realizan los actos de investigación”, dio a conocer en sus redes sociales.

En tanto, otras autoridades, por ejemplo de transporte tanto municipal y estatal, no han querido hablar sobre el tema. En el caso de la Dirección de Transporte Municipal, desde el pasado 16 de abril se quedó sin titular.

