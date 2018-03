Fútbol femenil en Cancún en ascenso con el 'Jarocho'

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Por él, en parte, Quintana Roo tiene representación en la Liga Femenil MX. Sus discípulas, la más destacada por ahora, Esbeydi Viridiana Salazar, han puesto de manifiesto su calidad como estratega. Nos referimos a un personaje muy bien identificado en el medio: Ricardo Moguel.

“Ya hay algunas chicas en Primera División, Alejandra (Zaragoza) en Toluca y las dos Daniela (Colli y Raquel), en Atlas, además de Viri y Alexia (Hernández), nacida en Campeche, pero formada en el estado, ambas con Tuzos.

También te puede interesar: Las Sirenas de Cancún se imponen a Orkz Blancas

El año pasado, a Viridiana le tocó estar con nosotros en el torneo donde la observó el Pachuca. Por fortuna, se quedó, mientras que Alexita acaba de debutar con el primer equipo.

Sin duda, ha tenido la oportunidad de hacer los goles con los que su equipo ha ganado. Poco a poco se ha esforzado, ganado la confianza de su entrenadora. Sigue aprendiendo, lo más importante, con la misma humildad, como la conocimos. Nadie le ha regalado nada. No estar con sus papás, sinceramente le ha pegado mucho, pero ha sido fuerte”, detalló el popular ‘Jarocho’.

Como muestra de agradecimiento a su mentor, por haberla encaminado al profesionalismo, la chetumaleña cumplió lo que había prometido, pues si marcaba ante Monarcas, el lunes pasado, en el Hidalgo, se lo dedicaría. Dicho y hecho.

Ante Monarcas, la delantera chetumaleña de Tuzos, le dedicó su gol a su mentor. Así, celebró en las tribunas del Hidalgo. (Foto: Ángel Villegas/SIPSE)

“Me dedicó un gol. Un día antes, en la Universidad del Futbol, me dijo ‘profe, si anoto, lo voy a celebrar con ustedes, se lo voy a dedicar’. Me insistió para que la fuera a ver jugar. Fue algo increíble, cuando la vemos correr hacia nosotros, tirarme un beso y abrazarnos. Lo viví al máximo. Me siento muy orgulloso de esa niña y de las otras que ahí van, abriéndose paso”, relató a Novedades de Quintana Roo.

Agrega que ‘para mí, que la tuve en la Selección de Quintana Roo, es muy especial, porque me regaló la primera medalla de oro en una Olimpiada Nacional’.

“Es una lástima que el futbol femenil desapareciera de la Olimpiada Nacional, pues viene muy bien, las niñas están agarrando un gran nivel. Eso es lo que faltaba en México.

La Olimpiada era una vitrina donde podías ver su talento y posteriormente, convocarlas, les quitas el sueño de mostrarse en un evento como ese”, consignó.

El popular ‘Jarocho’ es pieza fundamental en el éxito del futbol femenil quintanarroense. (Foto: Ángel Villegas/SIPSE)

Bicampeones de la Copa UFD

Comandados por Moguel, Pachuca Playa del Carmen se coronó este miércoles en las instalaciones de la Universidad del Futbol, en la Copa Internacional UFD.

“Cada año lo organiza el Pachuca, con la participación de todos los clubes de México y de otros lados, como Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico y Perú.

Precisamente, venimos el año pasado (en ese entonces, como Pachuca Cancún), cuando observaron a Viri y a Alexa. También fuimos campeones, así que con este nuevo título, ya somos bicampeones”, detalló.

En efecto, Quintana Roo se impuso a Pachuca Aragón (Estado de México) en la Final que definieron en penales (9-8) tras un empate (1-1) en el tiempo regular.