Cumplió Andrea Sansores con cada meta que se propuso

CANCÚN, Q. Roo.- ‘El Reino de las Sirenas’ lo encabeza ella, una cancunense: Tayde Andrea Sansores de la Fuente. Sus logros la proclamaron como una de las atletas más laureadas en 2017. Su talento, incluso, ya trascendió fronteras.

“Fueron varios los momentos de mayor satisfacción durante el año, hablemos de las pruebas en las que rompí mis propias marcas. Eso me hizo muy feliz”, reconoce la sirena cancunense.

En Olimpiada Nacional conquistó tres medallas de oro, incluido el récord que impuso en los 50 metros dorso (29.56). Más tarde, a finales de julio, en el Senior Championships Coral Springs, en Miami, Florida, sumó un nuevo logro en su carrera, ya que rompería la marca en esta misma prueba, impuesta por ella misma en mayo.

El anterior registro era de 29.56, mientras que la nueva, es de 29.10, que estableció durante la eliminatoria. A la postre, ya en la Final, conquistaría la medalla de oro, con 29.95.

“Fue muy padre el hecho de representar a México y Quintana Roo en una competencia internacional, como ocurrió en el Campeonato Mundial Juvenil, en Indianápolis”

Agrega que ‘la mayor parte de lo que tenía planeado para este año, por fortuna, lo pude cumplir’, explica a ‘Novedades de Quintana Roo’.

“Hubo algunas metas que son a largo plazo, pues si no las logré en 2017, tengo el próximo para hacerlo. Fue muy padre el hecho de representar a México y Quintana Roo en una competencia internacional, como ocurrió en el Campeonato Mundial Juvenil, en Indianápolis, nadar con todos los integrantes de mi equipo, repito, con la idea de poner en alto el nombre de mi país”, apuntó.

Mención aparte merece el hecho de haber consumado uno de sus más grandes sueños: continuar con su proceso en Estados Unidos, en este caso, con la Universidad de Arkansas.

“Firmar con Arkansas, sinceramente, fue uno de mis grandes logros, pues se trataba de una universidad que me gustaba mucho. Lo más importante, fue el apoyo que me ofrecieron, al igual que lo académico”, consigna.

Si el año que termina fue intenso, el que está por iniciar será de una gran actividad en el plano internacional, justamente.

“Están los Centroamericanos, el Pan Pacific Juvenil y Mayores, los Juegos Olímpicos Juveniles, en fin, hay varias”, detalla.

Apenas, en el Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto, en Guadalajara, Jalisco, conquistó un total de nueve medallas, cuatro de oro y cinco de bronce, convirtiéndose en la integrante más destacada del Club Casablanca.

9 medallas en total ganó la sirena cancunense en el Campeonato Nacional de Natación, en Guadalajara, Jalisco

4 de oro (50 metros dorso, 200 relevo combinado, 200 relevo libre y 50 libres)

5 de bronce (100 metros dorso, 50 mariposa, 400 relevo libre, 400 relevo combinado, todas en 17-18 años, además de 50 metros dorso, en Primera Fuerza)

