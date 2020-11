Cancún: Dialoga Carlos Joaquín con activistas feministas sobre asesinato de Bianca

CANCÚN, Q. Roo.- La mañana de este lunes, tras su participación en la ceremonia de entrega del Premio Estatal de la Juventud 2020, el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González se pronunció acerca del asesinato de Bianca, una joven cuyo cadáver fue encontrado en bolsas negras en la supermanzana 252 de Cancún.

Luego de haber galardonado a 16 jóvenes quintanarroenses, quienes han contribuido a la sociedad de manera proactiva mediante acciones académicas, ambientales, culturales, científicas, emprendedoras, inclusivas y humanitarias. Carlos Joaquín externó su pésame a los familiares de la joven Bianca, asegurando que las autoridades enfocarán todos sus esfuerzos para que este crimen no quede impune.

Es así que el gobernador aseveró que tras dialogar con activistas de dos colectivos feministas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo) ya instaló la Mesa de Atención a Feminicidios en Quintana Roo, convocando a 23 colectivos y OSC, en coordinación con la Fiscalía General del estado.

Finalmente, Carlos Joaquín dijo que durante su gestión se ha logrado que “el delito de feminicidio fuera reconocido por primera vez en la entidad, con lo que se creó la Fiscalía de la Mujer para castigar con todo el peso de la ley y las mayores condenas a quienes atentan contra la vida de las mujeres”, acotó.

Acompañamos en su dolor a los familiares y amigos de la joven Bianca Alexis y enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que este crimen no quede impune.



No pararemos hasta hacer valer la ley y que no haya impunidad para los feminicidas.