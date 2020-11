Cancún: Educación a distancia provoca frustración a padres y alumnos

Lejos de mejorar la educación en Quintana Roo, el programa Aprende en Casa ha provocado niveles de estrés, frustración y enojo, tanto en estudiantes como padres de familia ante los problemas e inconformidad con las actividades y contenidos.

La “Encuesta sobre experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por COVID-19”, realizada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), indica que más de la mitad de los encuestados expresaron emociones como frustración, enojo, aburrimiento y estrés.

“Me es frustrante no poder apoyar a mis hijos con la educación a distancia, no aprenden nada, es verdaderamente muy difícil, más para los papás que trabajamos”, afirmó un padre de familia.

Sentimientos que estuvieron relacionados con la carga excesiva de trabajo escolar; incluso, algunos consideraron desertar por no tener las herramientas necesarias.

“Realmente así casi no logro entender algo, si estudio algo rápido se me olvida, entiendo mejor y aprendo mejor con un maestro. Las clases en línea no me gustaron, no logré aprender algo, más bien me estresé demasiado con temas que ni sabía y hasta lloré, me dio mucha ansiedad”, señaló una alumna.

Los encuestados calificaron la utilidad de las diversas herramientas que las autoridades educativas pusieron al alcance de los docentes, y sólo tres de cada 10 opinaron que los contenidos televisivos de Aprende en Casa I fueron útiles.

Mientras que el contenido difundido en radio, los museos virtuales, los cuadernillos de la Conafe (Consejo Nacional de Fomento Educativo) y las capacitaciones a maestros fueron poco prácticos.

“Trabajo con niños con discapacidad y tuve que realizar adecuaciones de acuerdo con su nivel de aprendizaje, ya que no se consideró a los niños con discapacidad intelectual o visual y tdah [trastorno por déficit de atención e hiperactividad]. Aunque los programas tenían lenguaje de señas, faltó considerar otras condiciones y discapacidades”, dijo una de las docentes.

De acuerdo con la instancia, en este ejercicio participaron más de 193 mil personas, de las cuales cuatro mil 204 fueron de Quintana Roo.