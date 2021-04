Elecciones 2021: Mara Lezama seguirá trabajando en equipo por Cancún

A 51 años de aquel 20 de abril de 1970, la búsqueda de un mejor lugar para vivir sigue siendo la principal meta de los cancunenses, lo cual se podrá lograr únicamente mediante el trabajo en equipo, afirmó la candidata Mara Lezama, al participar en un convivio con las organizaciones de iniciadores de la ciudad.

La abanderada a la presidencia de Benito Juárez, de la alianza Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, aprovechó el marco de las celebraciones del 51 aniversario de la fundación de Cancún, para hacer un llamado a retomar los valores que dieron origen al que ahora es el principal destino turístico de México y el mundo: la amistad por sobre las diferencias; los puentes de comunicación y el trabajo en equipo.

“Nos urge un Cancún fuerte, en constante transformación, en el que juntos, gobierno y sociedad, y de la mano de ustedes, los creadores de esta ciudad, trabajemos en equipo para demostrarle al mundo que fuimos, somos y seguiremos siendo el gigante turístico de América Latina”, destacó.

Pioneros dan espaldarazo a Mara Lezama para Cancún

En presencia de las representaciones de Los Pioneros de Cancún, A.C., Guadalupe del Rosario González Gómez; de Los Fundadores de Cancún, A.C, que lidera Carlos Cardín Pérez, representado por Macarena Carretero Valdivia; de Los Historiadores de Cancún, A.C. bajo la dirección del Guillermo del Rosario Hernández; y de Los Forjadores de Cancún, A.C., hizo un reconocimiento a Manuel Jesús Polanco Martín, fundador y presidente de esta última organización, quien falleció el 23 de enero pasado.

Reconoce Mara Lezama valor histórico de Puerto Juárez

Previamente, entonando las tradicionales “Mañanitas”, Mara Lezama festejó a Cancún en el domo deportivo de Puerto Juárez, donde compartió con los habitantes, un pastel alusivo a la fecha, y reconoció la invaluable aportación de este sitio para los cimientos de la ciudad.

“Que nunca se nos olvide lo que significa Puerto Juárez en el inicio de Cancún y lo que debe de ser en la historia de hoy y para siempre”, resaltó al recordar a las primeras mujeres y primeros hombres que llegaron y conformaron este campamento chiclero.

La candidata de Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Movimiento Auténtico Social, recibió el respaldo para llegar a la presidencia municipal.

“Hay que estar muertos, ciegos y sordos para no reconocer lo que se ha trabajado a pesar de la pandemia, que nos ha golpeado pero no tirado. Nosotros vamos a seguir apoyando a quienes no han mostrado cariño y nos han dado nuestro lugar, como es Mara Lezama”, dijo Sonia Aguilar, presidenta del Comité Vecinal 85.