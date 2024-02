Empresarios de Cancún piden análisis profundo a reforma de pensiones de AMLO

La iniciativa privada considera necesario un análisis profundo de las reformas que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en materia de pensiones, para garantizar que se tenga un retiro digno, pero sin afectar la economía.

Eduardo Martínez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), detalló que incluso se debe analizar los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), porque si bien se deben elevar los beneficios a los trabajadores -sobre todo para el retiro-, esto deben ser viables y sin desequilibrar la economía del país.

mencionó.

Dijo que el tener una pensión con el salario más alto no pasa en ningún país del mundo, sino que es de alrededor del 60% del total del salario.

“Por ello definitivamente tenemos que avanzar, pero no de la forma en la que se plantea; sin afectar la estabilidad del país y sin tener que utilizar mucho recurso para ello”,

señaló.

Para el sector empresarial esto podría traer un alza en impuestos, por ello desde el CCE plantean -de nueva cuenta- cambios paulatinos.

“México destina 4% del Producto Interno Bruto a las pensiones y si lo quisiéramos pagar 100% de ingreso a la pensión, pasaría a 16% al menos, algo que no suena lógico”,

detalló.

Por su parte, Angélica Frías, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, detalló que es necesario que estas propuestas no sean una bandera política.